O problema que atinge há quase um ano os moradores da região rural voltou à tona nesta semana. Há meses que moradores e empresários sofrem com o fechamento dos acessos nas estradas rurais ligadas à Rodovia Washington Luís (SP-310). A medida, executada pela concessionária Eixo-SP, deixou a população isolada nos bairros Fazendinha e São Bento, onde residem e estão instalados há décadas.

Na sessão de segunda-feira (14), o vereador Vagner Baungartner (PSDB) teve um requerimento de sua autoria aprovado na Câmara Municipal em que questiona o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) sobre quais ações estão sendo desenvolvidas para solucionar a questão e ocorrer uma reabertura dos locais. No ano passado, os vereadores aprovaram uma lei de autoria de Gustavo para implantar um controle de acesso nos trechos de forma a colaborar com a fiscalização para que não ocorra fuga de pedágio na SP-310. O projeto não foi implantado até o momento.

Já nessa terça-feira (15), o próprio prefeito se reuniu com o vereador Val Demarchi (DEM), o ex-deputado Aldo Demarchi e empresário diretamente atingido com o fechamento. A empresa do representante fica exatamente no trecho do bairro Fazendinha que se dispôs a construir um acesso para seu parque fabril, sem custo para o município ou Estado. Segundo a Prefeitura, o projeto depende de autorização da Artesp, que deverá receber representantes de Rio Claro para discutir a proposta e também a regularização do acesso ao São Bento.

Conforme o JC vem noticiando há meses, os moradores vêm sofrendo com o fato. No ano passado, um ônibus de turismo caiu no trecho e o fechamento do acesso à estrada RCL 350, sentido capital-interior, prejudicou o resgate das vítimas. Ainda em 2021, a Prefeitura chegou a enviar à Artesp projeto para regularização do trecho a São Bento, mas a agência alegou que o mesmo estava em desacordo com o Manual de Normas Técnicas do DER-SP.

Tanto o trecho de acesso ao bairro Fazendinha quanto ao São Bento estão fechados após ações executadas pela Eixo-SP.