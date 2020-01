Policiais do BAEP fazem operação em Rio Claro

Policiais militares do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Piracicaba fizeram uma operação nessa sexta-feira (10) em Rio Claro.

Em uma das ocorrências, um indivíduo condenado pela Justiça, de 25 anos, foi capturado no cruzamento da Avenida Marginal com Avenida Ápia. O capturado estava em regime semiaberto e foi apresentado na delegacia no plantão policial na Avenida da Saudade na Polícia Civil.

Na segunda ocorrência registrada, os policiais apreenderam sete munições com acusado, 31 anos, às 19h40 de sexta-feira na Rua 12 no Jardim Maria Cristina. Os policiais apreenderam parte da munição no quarto da residência do indiciado.

No local, policiais localizaram ferramentas, material elétrico, mira laser e dois cartuchos de calibre 12.