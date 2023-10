O problema da violência nas escolas e as medidas preventivas para evitar, principalmente, casos extremos como o que ocorreu na última segunda-feira (23), na cidade de São Paulo, foi o tema da entrevista de ontem (26) com o Major PM Ricardo, coordenador operacional do 37° Batalhão de Policia Militar do Interior, no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação. Um esforço conjunto entre família, professores, órgãos de segurança e sociedade em geral é um caminho que pode ajudar na prevenção de novas ocorrências.

Nesta semana, uma adolescente morreu após ação de um colega da escola na capital com uma arma registrada no nome do seu pai. Segundo as investigações, o rapaz sofria bullying. “Foi o caso isolado, não se trata de alguém que entrou na escola com o objetivo de ceifar vidas aleatórias a exemplo do que aconteceu tempos atrás. É muito importante que nós pais, educadores, professores, diretores, sociedade tenhamos entendimento que é um caso isolado. Todas as medidas que possam evitar esses males estamos adotando”, ressalta.

O Major PM Ricardo destaca que é importante que a população não propague um medo injusto. “Percebemos engajamento entre Estado e município, a Polícia Militar e família. Tem que ter um engajamento muito grande do poder público, mas a peça-chave é a família. A principal orientação é que os pais acompanhem a vida de seus filhos. Nada acontece de repente. As crianças e adolescentes dão indicativos claros que algo está acontecendo. É importante que a família esteja atenta”, explica.

Mudanças de comportamento e temperamento chamam a atenção. “Deve-se procurar ajuda na escola e entender o que está acontecendo lá dentro. Inclusive, procurar profissionais de psicologia e psiquiatria, não somente da Segurança Pública”, acrescenta o Major. Outra dica é verificar as bolsas e mochilas dos filhos e saber o que estão levando e trazendo das escolas. Procurar conhecer os amigos também é importante.

“O controle de acesso escolar está rígido, há uma preocupação em promover medidas de proteção para se evitar que o mal adentre o ambiente escolar. Professores e diretores estão instruídos. Na terça-feira teremos reunião com diretores de ensino de toda nossa região de Rio Claro. Todos preocupados querendo solução a esses problemas”, finaliza.