Furtos de peças banhadas em bronze ocorreram recentemente no Cemitério Municipal São João Batista, localizado na Rua 16 com a Avenida da Saudade, na região sul de Rio Claro. As vítimas notaram os furtos durante as visitas aos túmulos no feriado do Dia de Finados, que ocorreu na última quinta-feira, 2 de novembro.

As peças roubadas foram levadas por indivíduos que invadiram o local durante a madrugada, escalando o muro facilmente acessível. O material furtado parece ter sido comercializado de forma ilegal, com possível receptação. A administração do cemitério confirmou os furtos após ser informada por uma vítima que ainda não havia registrado um Boletim de Ocorrência.

Na região sul de Rio Claro, um indivíduo de 22 anos procurado por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar às 20h05 de quinta-feira, na Rua 22 com Avenida 21, Bairro do Estádio. O capturado possuía um mandado de prisão de 5 anos de reclusão no regime inicial fechado por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 do Código Penal.

Além disso, a Polícia Militar de Rio Claro atendeu uma ocorrência de condenado capturado seguido de adulteração de veículo automotor às 16h00 de quinta-feira, na Rua 10-A, bairro São Miguel, região leste da cidade. O indivíduo de 37 anos estava sendo procurado devido à falta de pagamento de pensão alimentícia. Os policiais apreenderam uma motocicleta BMW branca com placas de Rio Claro, que estava na garagem com o portão aberto da residência do capturado. Outro indivíduo de 25 anos, mencionado na ocorrência, teria pedido para guardar a motocicleta em sua casa.

Um roubo de uma motocicleta Honda 125 Fan KS, cor preta, foi registrado na madrugada de quinta-feira na Rua 9, Alto do Santana, na região leste de Rio Claro. A vítima, uma jovem de 24 anos, relatou que, ao retornar do trabalho por volta das 07h30, encontrou o portão aberto e não havia sinais de arrombamento. Foi constatado que a motocicleta havia sido roubada.

Em outro incidente, um indivíduo de 22 anos, procurado pela polícia, foi capturado pela Polícia Militar no dia 1º de novembro, às 09h55, no trecho do km 17, SP-197, em Torrinha, região próxima a Rio Claro. Ele possuía um mandado de prisão preventiva da cidade de Rolândia, no estado do Paraná. Os policiais o apresentaram na delegacia no início da madrugada de quinta-feira, no plantão da Polícia Civil de Rio Claro.