Na manhã desta segunda-feira (30), ocorreram dois atos de vandalismo, seguidos de furtos de hidrantes, na região central de Rio Claro. O primeiro caso aconteceu em frente a um estabelecimento comercial na Rua 8 com as avenidas 15 e 17, onde o autor abandonou o hidrante no local. No segundo caso, em frente a uma residência na Rua 7 com as avenidas 13 e 15, o autor levou o hidrante, resultando em água jorrando na calçada. Ambas as ocorrências não haviam sido registradas até às 08h00.

Na Rua 11, Jardim Novo I, região sul de Rio Claro, na noite passada, a Polícia Civil atendeu a uma ocorrência de furto de aparelho celular. A vítima, um homem de 54 anos, relatou que havia deixado o celular em cima de uma mesa e, em seguida, constatou o furto.

Além disso, durante a madrugada de domingo (29), um furto de 50 metros de fios e cabos ocorreu na Rua 17, Parque Universitário, região oeste de Rio Claro. A vítima, um rapaz de 25 anos, que era inquilino no local, ao passar pela residência, notou o furto e constatou um boné preto e uma faca no telhado. A ocorrência foi registrada às 21h35 do mesmo dia, na delegacia no plantão policial.

Dois flagrantes de tráfico de drogas foram registrados no domingo, dentro da Penitenciária de Itirapina, durante o horário de visitas aos detentos. No primeiro caso, uma mulher de 28 anos foi flagrada com 148,5 gramas de maconha após ser revistada duas vezes no scanner do sistema. A segunda detida, uma mulher de 47 anos, foi flagrada com 47,56 gramas de cocaína, 46 comprimidos de cor azul, 49,95 gramas de maconha e 25 porções de haxixe. Ambas foram detidas.

Em outra ocorrência, um flagrante de ameaça, seguido de descumprimento de medida protetiva, foi registrado às 09h45 de domingo, no Jardim Nova Itirapina, em Itirapina, região de Rio Claro. O acusado, um homem de 24 anos, foi detido pela Polícia Militar, com a vítima sendo uma jovem de 20 anos. Os policiais apreenderam R$ 81,00 com o indiciado, que ficou à disposição da Justiça.

Por fim, a Polícia Militar realizou a captura de dois indivíduos procurados. Um homem de 33 anos, procurado por furto, foi capturado na região central de Rio Claro. Ele conduzia um veículo Prisma em atitude suspeita e tinha mandado de prisão relacionado ao tráfico de drogas. O outro indivíduo, de 35 anos, procurado por tráfico de drogas, foi capturado na região oeste de Rio Claro. Ele possuía mandado de prisão relacionado ao tráfico de drogas, com antecedentes em Itirapina.