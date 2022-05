O corpo de uma mulher de 53 anos foi encontrado por volta das 16 horas desta terça-feira (3), na Avenida M-33, Jardim Ipanema. O endereço é a residência da vítima, identificada como Adriana Vasconcelos da Silva Bueno.

De acordo com o boletim de ocorrência, Adriana morava sozinha e era dependente química. Havia se separado do companheiro no início do ano e solicitado medida protetiva contra o mesmo porém, no final do mês de março, ela retirou o pedido.

Adriana vinha sendo assistida pela Assistência Social da prefeitura de Rio Claro e durante uma visita na manhã de hoje as profissionais não conseguiram contato com ela. Já no período da tarde foi solicitado o apoio da Guarda Civil Municipal e as equipes voltaram até o endereço e ao entrarem na residência encontraram Adriana deitado no sofá na sala e em avançado estado de decomposição o que dificultou o exame de sinais externos de violência. A TV estava ligada, a casa arrumada porém a porta da sala estava com a chave do lado de fora.

Testemunhas disseram que na sexta-feira (29), Adriana foi vista entrando no imóvel por volta das 16 horas na companhia de um homem negro, alto e magro, sem informação de que horas ele teria deixado o local. A Polícia Civil irá investigar o caso e exames irão apontar se Adriana foi vítima de homicídio.