No último domingo (9) um idoso foi atropelado na Avenida 11 entre as Ruas 10 e 11, bairro Jardim das Palmeiras. Segundo familiares, José João da Silva, 62 anos, nasceu de novo: “É um milagre ele estar vivo. Acidentes acontecem mas o que houve com o meu pai foi um crime porque o motorista que o atropelou fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. Atropelou e largou meu pai caído ali na rua como se fosse um objeto”, afirma o filho Jhonatan Silva.

O caso

Era por volta das 19h quando o idoso retornava a pé de um comércio para a residência. Ao atravessar a rua, quase perto de chegar na calçada foi atingido por um automóvel. Com o forte impacto a vítima chegou a ser arremessada e bateu com o corpo no capô e pára-brisas do automóvel antes de cair no chão. Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista do veículo seguiu sem se importar em prestar o auxílio necessário naquele momento. O condutor de um veículo que vinha logo atrás foi quem parou para ajudar assim como outros munícipes que ao ouvirem o barulho do acidente foram ver o que havia acontecido.

“Registramos um boletim de ocorrência e o caso está com a Polícia Civil. As imagens de câmeras de segurança que conseguimos estão ajudando na investigação. Essa pessoa precisa ser responsabilizada pelo que fez. O mínimo era parar e prestar socorro. Foi algo muito sério”, pontuou o filho que afirmou que o pai recebeu alta do hospital ontem, quinta-feira (13) mas vai seguir com o tratamento e recuperação em casa e que vai precisar passar com consultas com um neurologista por conta da fratura no crânio que teve.

Informações que possam levar ao autor do atropelamento podem ser repassadas de forma anônima para a Polícia Civil através dos telefones 181 ou 197.