Podemos busca lideranças femininas

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, as representantes do Podemos falaram sobre o trabalho do partido em busca de lideranças de bairro e de movimentos populares em Rio Claro para que concorram à Câmara Municipal. Marta Litoldo, presidente do Podemos Mulher RC, e Elizama Ramos, pré-candidata a vereadora, falaram sobre a expectativa de aumentar o número de vereadoras em nas eleições de outubro.