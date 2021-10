Na noite de quarta-feira (29), Policiais Militares da Companhia de Força Tática do Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam quatro indivíduos por Associação Criminosa e uso de moeda falsa, em Rio Claro. Equipe de Força Tática durante patrulhamento pela Avenida 32, no bairro Vila Aparecida, deparou-se com o veículo Renault/ Kwid, com três ocupantes, e ao realizarem a abordagem pessoal disseram ser dos municípios de São Paulo e Taboão da Serra, e ao serem indagados, sobre o motivo de estarem na cidade, as versões foram divergentes.

Durante a vistoria veicular, foram localizados diversos produtos comprados em lojas em Rio Claro, 31 notas falsas de 200 reais, além do valor de R$ 1.564,00 em notas verdadeiras, as quais eram troco do dinheiro falso gastos nas lojas de Rio Claro. O quarto integrante, o qual estava em uma loja de suco, próxima ao local, tentou fugir, porém foi abordado logo na sequência. Após abordagem e busca pessoal, foi localizado em sua carteira mais uma nota falsa de R$ 200,00.

No total, foram 32 notas no valor de R$ 6.400.00 em dinheiro falso. Diante dos Fatos, os criminosos foram conduzidos até a Polícia Federal de Piracicaba onde a autoridade ratificou a prisão, autuando os indiciados pelos crimes de Associação Criminosa e Uso de Moeda Falsa. Os criminosos permaneceram à disposição da Justiça.