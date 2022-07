A pesquisa de doutorado “Efeitos de um treinamento de empatia nos níveis de sobrecarga em cuidadores” é realizada no Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da UFSCar. Seu objetivo geral é analisar o efeito de um treinamento de empatia nos níveis de sobrecarga de cuidadores de idosos. A expectativa do estudo é que os treinamentos possam colaborar com o preparo frente à sobrecarga desses cuidadores que podem ser profissionais ou os próprios familiares dos idosos cuidados. Os treinamentos oferecidos pelo projeto são gratuitos.

O estudo é feito pelo doutorando Madson Alan Maximiano-Barreto, sob orientação de Marcos Hortes Chagas, docente do Departamento de Gerontologia (DGero) da UFSCar, e coorientação de Bruna Moretti Luchesi, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A pesquisa também tem colaboração de Ana Carolina Ottaviani, pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf) da UFSCar, e apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Madson Maximiano-Barreto aponta que a sobrecarga no trabalho dos cuidadores de idosos pode gerar consequências físicas e psicológicas. “A sobrecarga pode implicar negativamente na qualidade de vida desses cuidadores ocasionando perda de sono, dor no corpo, tristeza, isolamento social, depressão, ansiedade, dentre outros quadros, e isso pode afetar a assistência prestada”, reflete o pesquisador. Ele acrescenta que, quando os cuidadores já estão na fase da velhice, a sobrecarga pode ser ainda mais considerável, causando dependências e a necessidade de uma terceira pessoa dê assistência ao próprio cuidador e ao idoso inicialmente cuidado.

A empatia é uma habilidade social importante na interação entre as pessoas e está relacionada à capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender suas necessidades e emoções. De acordo com Maximiano-Barreto, pesquisas anteriores já realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental, Cognição e Envelhecimento (ProVIVE) da UFSCar, coordenado pelo professor Marcos Chagas e pioneiro no Brasil no estudo com cuidadores de idosos, já identificaram que há uma associação entre empatia e prejuízos psicológicos – sobrecarga, depressão, sintomas psiquiátricos – no trabalho dos cuidadores de idosos. “A ideia do atual estudo é abordar o domínio cognitivo da empatia, que é um fator que pode ser considerado protetor para sobrecarga, por exemplo. Dessa forma, treinar os cuidadores para esse domínio da empatia pode ajudar a minimizar as consequências da sobrecarga geradas no processo de cuidado de um idoso”, explica o doutorando.

O treinamento da empatia vai aperfeiçoar e/ou ensinar uma habilidade para melhorar a interação social entre os indivíduos; nesse caso, trata-se da relação cuidador-idoso. A expectativa da pesquisa é que o treinamento da empatia reduza os níveis de sobrecarga nos cuidadores de idosos. “Acreditamos que, obtendo resultados satisfatórios, esse treinamento pode ser aplicado por qualquer profissional treinado em cursos de cuidadores e/ou instituições/associações de cuidadores, buscando o mesmo objetivo que é minimizar as consequências negativas do cuidado”, afirma Maximiano-Barreto.

Voluntários

Para realizar o estudo, estão sendo convidados cuidadores de idosos, homens ou mulheres, a partir de 18 anos de idade, que sejam profissionais ou familiares dos idosos cuidados. Os participantes responderão a diferentes questionários e também participarão de palestras, dinâmicas e de caso simulado de forma online. O treinamento gratuito tem início no dia 13 de julho e será realizado durante cinco semanas, com um encontro semanal com duas horas de duração, pela plataforma Google Meet. Interessados em participar do estudo devem preencher este formulário online (https://bit.ly/3Ny3e9y). Dúvidas podem ser esclarecidas com o pesquisador pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (16) 98252-9618. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 30891920.2.0000.5504).