A Câmara Municipal, através do presidente José Pereira (PSD), fez um novo comprometimento com os moradores do bairro Nova Rio Claro. Há décadas que a população daquela localidade aguarda pela pavimentação e um projeto, contratado pela Prefeitura, faz análise de sondagem do solo para se calcular o tamanho da obra. Com o documento em vias de ser finalizado, Pereira fez aceno para uma nova devolução milionária do orçamento do Poder Legislativo para contribuir com a futura obra.

Segundo ele, há uma expectativa de que sejam economizados cerca de R$ 8 milhões neste ano com o funcionamento da Casa de Leis. No ano passado, um valor de R$ 5 milhões foi devolvido pela mesma finalidade e, na época, foi indicado por Pereira que esse recurso seria utilizado na pavimentação do bairro. O fato foi corroborado pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), que recentemente lançou um megaprograma de recuperação asfáltica no município.

Pereira informou, durante a sessão ordinária dessa segunda-feira (17), que falou tanto com o prefeito quanto com o secretário municipal de Obras, Valdir Oliveira Junior, sobre o projeto de estruturação que foi contratado pela administração para se fazer o levantamento topográfico do Nova Rio Claro. O presidente afirma que esse trabalho deve ser finalizado até o próximo dia 30 de outubro. A partir daí, quer fazer uma nova reunião com as centenas de moradores do bairro para se debater o assunto.

Considerando as duas devoluções, chega-se ao valor de R$ 13 milhões que estarão no caixa da Prefeitura Municipal para dar, ao menos, início às obras. Ainda não se sabe, propriamente, quanto vai custar esse investimento. Mas também é esperada uma cobrança posterior aos munícipes contemplados, assim como deverá acontecer no bairro Maria Cristina e Nova Veneza, onde a população diretamente beneficiada com a pavimentação pagará uma taxa de melhoria.

Apoio

O assunto foi levantado pelo vereador Adriano La Torre, com apoio dos parlamentares Rafael Andreeta, Paulo Guedes e Pereira.