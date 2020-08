A equipe da Patrulha Rural da PM prendeu no começo da noite de sexta-feira (7), dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo e por estarem com drogas. O fato ocorreu pela estrada velha Rio Claro-Ipeúna, no bairro Altarugio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe efetuava patrulhamento pelo local quando avistara um Fiat Uno de cor azul, placas de Araras, ocupado por duas pessoas no contrafluxo da estrada. Ao avistarem a viatura tentaram fuga, porém sem êxito.

Em busca pessoal foi encontrado com um dos indivíduos três porções de maconha e com o outra nada foi localizado. Durante vistoria no veículo os policiais encontraram uma carabina calibre 24 com a numeração suprimida, municiada como também um estojo de óculos com mais 14 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante aos indivíduos e os mesmos conduzidos até o plantão policial onde autoridade competente elaborou o BO/PC de flagrante de porte ilegal de arma de fogo ficando os dois indivíduos recolhido a cadeia pública local. foram tomadas as medidas administrativas no veículo e recolhido ao pátio do guincho.