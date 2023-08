Foto: Divulgação/Câmara Municipal Rio Claro

Instituído por meio da Lei 4776/2014, o Parlamento Jovem de Rio Claro terá a sua aula inaugural, da temporada 2023, nesta quarta-feira, 16/8, com trabalhos quinzenais no Plenário da Câmara Municipal. A informação é da vereadora Carol Gomes (Cidadania) que articulou com o presidente do Legislativo, José Pereira dos Santos, a retomada deste trabalho que tem como principal objetivo integrar o público jovem com os vereadores.

De acordo com o Ato da Mesa Diretora 525/2023, neste mês além do dia 15, o Parlamento Jovem também estará reunido no dia 29. No mês de setembro, as atividades estão confirmadas para acontecer nos dias 15 e 26. Os trabalhos serão concluídos com sessões nos dias 11 e 27 de outubro e 10 de novembro deste ano.

O Parlamento Jovem é composto por estudantes do ensino médio das escolas estaduais e particulares do município. Nesta quarta-feira, 15/8, serão eleitos os membros da Mesa Diretora (presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários), além dos demais integrantes totalizando 19 estudantes.

Nas sessões quinzenais, os membros do Parlamento Jovem vão poder apresentar indicações, requerimentos e projetos abordando temas que estão alinhados com as principais demandas da cidade. As sessões serão abertas ao público e terão início sempre às 15h30.