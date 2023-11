Cesar Greco – 18.nov.21/Ag. Palmeiras

O Palmeiras terá um um reforço importante para o duelo desta noite às 21h30 diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Trata-se do volante Zé Rafael que cumpriu suspensão diante do Bahia e volta a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Sendo assim, o Verdão deve ir à campo com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Com três vitórias seguidas no Brasileirão, o Palmeiras chegou a 53 pontos, na segunda colocação do Brasileiro, um a frente do Bragantino e seis atrás do Botafogo. Os dois rivais, porém, têm um jogo a menos.