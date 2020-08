Neste domingo (30), um homem foi preso e posteriormente se matou na delegacia de polícia de Piracicaba, após tentar estuprar a filha menor de idade e capotar o veículo em uma estrada rural.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 06h40 uma equipe da Polícia Rodoviária foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de tentativa de estupro. Uma viatura foi até o local dos fatos e em contato com o solicitante, disse que foi abordado pela jovem que estava descalça e visivelmente abalada quando passava pelo local.

A adolescente alegou que havia ido com os pais até o local de trabalho da mãe para deixá-la, e no retorno para casa o pai parou com o veículo na portaria de um motel e iniciaram uma discussão.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o atendente do estabelecimento ao ver o fato negou a entrada dos dois. Com a negativa o pai se deslocou com a filha no veículo até debaixo do viaduto, próximo ao motel, onde tentou tirar a roupa da filha no intuito de estupra-la. Houve reação por parte da filha, que desferiu uma pedrada na cabeça dele.

A jovem então foi abandonada no local pelo pai que se evadiu tomando rumo ignorado. Uma equipe da Polícia Rodoviária ao acolher a jovem recebeu informação que o veículo utilizado pelo pai da adolescente havia sido localizado por uma outra equipe do policiamento territorial a 800 metros do local dos fatos em uma estrada rural e este veículo estava capotado e incendiado.

Logo, outra equipe do Policiamento Rodoviário se deslocou até o endereço da vítima, onde encontrou um dos filhos do casal. A mãe da adolescente ao saber do veículo incendiado retornou para a residência. Assim os policiais a cientificaram do ocorrido, e souberam que o autor estava no interior do imóvel.

A equipe adentrou no imóvel e se deparou com o indiciado. Diante dos fatos lhe foi dada voz de prisão em flagrante, e encaminhado até o pronto socorro para passar por exame de corpo de delito, devido aos ferimentos causados no capotamento sofrido. Após, o indiciado foi encaminhado até a delegacia onde foi realizado o teste do etilomêtro, resultando 0,48 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Na delegacia horas após ser detido, o homem acabou se suicidando.