O Pronto Atendimento do Cervezão, onde está instalado desde o ano passado o hospital de campanha contra a Covid-19, volta a atender pacientes no fluxo normal de urgência e emergência. A informação é da secretária de Saúde, Giulia Puttomatti, em audiência pública nessa quarta-feira (29) quando expôs os investimentos realizados pela Fundação Municipal de Saúde no segundo quadrimestre deste ano, além de apontar gastos e balanço econômico da autarquia.

Segundo a secretária, duas alas com 20 leitos cada foram estabelecidas dentro do prédio para divisão dos pacientes para que não haja contato entre eles. “Uma ala específica continuará atendendo pacientes Covid, fazendo a triagem, os exames e tudo que for necessário, tudo que era feito com todos protocolos de segurança. A outra ala, 20 leitos, continua com atendimento igualzinho da UPA, com triagem de risco e encaminhamento de pronto atendimento de urgência e emergência”, explica.

A titular da Saúde de Rio Claro destaca que “quem vem com sintomas já recebe a orientação para a ala de Covid e quem vem com trauma é encaminhado automaticamente para o setor de pronto atendimento”, complementa Puttomatti. Os índices de hospitalização por coronavírus vêm caindo sistematicamente no município. Ainda ontem, até o início da tarde, apenas um paciente estava internado na enfermaria da ala Covid.

Com a queda nas internações, o espaço exclusivo para a campanha contra Covid ficou ocioso, o que motivou a retomada dos demais atendimentos. “Há também a questão de custos. Precisamos equacionar e não sobrecarregar os demais equipamentos, como o PSMI e a UPA da Avenida 29, que estavam muito sobrecarregados”, acrescenta.

A secretária de Saúde faz um alerta quanto à procura por atendimentos, que é um problema antigo em Rio Claro e que promove essa sobrecarga nas unidades de urgência e emergência. “Cerca de 70% a 80% dos casos são leves, que poderiam ser atendidos nas UBS ou USF perto de casa, sem causar filas. O paciente certo tem que estar no lugar certo”, finaliza.