Apaixonado por carros e caveiras, Camarão realizou seu sonho de ter um Fusca e o customizou com caveiras e outros adereços peculiares, desafiando o convencional. Paixão é repassada ao filho

Bruno Ribeiro, também conhecido como ‘Camarão’, realizou seu sonho de possuir um Fusca há um ano e meio. Ele encontrou um modelo 78 com motor 1.300 na cor preto fosco em São José do Rio Pardo. “Meu sonho era comprar um, e minha esposa Débora ajudou. Pegamos o dinheiro da venda de uma moto, e ela, junto com minha paixão por carros, me autorizou a comprar esse Fuscão”, comenta ele satisfeito.

O veículo já estava parcialmente modificado, mas o jovem de 38 anos acrescentou alguns adereços bastante peculiares. Customizou o carro com caveiras em várias partes: no cabo de embreagem, no painel, no volante e no exterior, nas luzes traseiras, na tampa do tanque de combustível, no capô e especialmente no bagageiro, onde também instalou um E.T. semelhante ao do clássico filme dos anos 80. Uma escada foi colocada na lateral do carro para que as crianças possam subir no bagageiro e tirar fotos no ‘Caveirão’, como o Fusca é apelidado.

“Eu escolhi esse nome porque gosto desse estilo. Vivo entre motociclistas e também tenho motos customizadas, mas queria ter um carro e, como gostamos de caveiras e afins, decidimos deixá-lo assim. Cada Fusca tem a personalidade do seu dono, e este aqui é o meu Caveirão Mad Max”, explica.

Ele relata que sempre recebe caveiras de pessoas e faz um apelo: “Quem quiser doar, ao ver meu carro na rua, é só amarrar na lataria”, comenta, rindo. No capô, ‘Camarão’ exibe o adesivo do moto clube ao qual pertence – Coisas da Estrada – e viaja com o carro para eventos da região junto com o grupo de amigos do Fusca, a ‘Família Pinga Óleo’. Ele mesmo faz os retoques na pintura da lataria com spray, uma habilidade que já repassou ao filho Victor – o ‘Camaraozin’, de apenas 12 anos.

O casal ainda tem uma filha de 6 anos, Victoria, e juntos, a família desfruta de várias aventuras no ‘Caveirão’.

O modelo 78, com motor 1.300 e cor preto fosco, foi adquirido em São José do Rio Pardo

Bruno “Camarão” no interior do Caveirão com seu filho Victor – o ‘Camaraozin’

Caveiras foram espalhadas no interior do carro, como painel e câmbio

A caveira na traseira do Fusca é iluminada à noite

Ele mesmo faz os retoques na pintura da lataria com spray

Legado passado ao filho Victor – o ‘Camaraozin’, de apenas 12 anos

No capô, uma caveira e o adesivo do moto clube ao qual ele pertence – Coisas da Estrada

Na traseira, caveiras e bonecos fazem parte da customização. Na lateral, há uma escada para subir no teto do carro e tirar fotos

Luz de freio com caveira

Tampa do tanque de combustível, também caveira

O Fusca