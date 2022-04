A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou nessa sexta-feira (29) uma audiência pública na Câmara Municipal de Rio Claro para discutir a elaboração do orçamento estadual para o exercício do ano de 2023. Com a participação de deputados, vereadores locais e da região, além da população em geral, a reunião também contou com a presença do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). O orçamento estadual previsto para 2023 é de mais de R$ 300 bilhões e a Lei Orçamentária Anual deve ser enviada pelo Governo de SP até 30 de setembro.

O crescimento da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), na qual a cidade está inserida ao lado de mais de outros 20 municípios, foi uma das pautas tratadas. O presidente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, Gilmar Rotta, destacou o assunto. “Temos um milhão e meio de pessoas que vivem nestas 24 cidades. Um PIB de R$ 84 bilhões, não é pouco. Temos visto o crescimento econômico do Estado. A nossa região é muito forte e por isso é importante que criemos uma agência metropolitana de desenvolvimento. Se não a tivermos, não conseguiremos fazer com que a RMP cresça a nível das outras, como a de Campinas”, pontuou.

Algumas das propostas apresentadas contaram com a participação dos rio-clarenses. O secretário-adjunto municipal de Segurança, Rodrigo Gonçalves, defendeu investimentos para as guardas civis municipais mediante execução da Lei Estadual 16.111/2016, para que o Estado libere recursos para os municípios investirem em segurança, exclusivamente para as guardas municipais. O vereador Geraldo Voluntário (MDB) destacou a necessidade de um centro esportivo para formação de atletas em Rio Claro para absorver a demanda local e da região, além de um AME Cirúrgico e do projeto Casa Afro SP na cidade. O parlamentar também solicitou verbas para obras no sistema fluvial no Jardim São Paulo.

O vereador Julio Lopes (PP) defendeu incluir no orçamento o projeto da construção da barragem na Bacia Corumbataí, no bairro Serra d’Água, na região rural entre Rio Claro e Ipeúna. O morador Antonio Silva lembrou a proposta do Movimento Pró-Hospital Público Regional no município. O vereador Sivaldo Faísca (União Brasil) explanou sobre o fechamento dos acessos na região rural de Rio Claro pela concessionária Eixo-SP pela Rodovia Washington Luís (SP-310), além dos valores dos pedágios no entorno da cidade.

Val Demarchi (União Brasil), vereador, solicitou incluir no orçamento aumento do efetivo e das condições de trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil em Rio Claro. O deputado estadual Aldo Demarchi (União Brasil) afirmou que defenderá a inclusão do município no projeto do Trem Intercidades, programa este que levará o trem de passageiros da Capital a Americana, na região.