Imagem ilustrativa.

Novo leilão de oito áreas públicas de Rio Claro ocorreu hoje; intenção da Prefeitura era arrecadar R$ 23 milhões

Na manhã desta terça-feira, 14, a Prefeitura de Rio Claro colocou oito lotes para venda e conseguiu arrecadar R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) com a venda do lote 05, em gleba localizada na Rua 22 com a Saburo Akamine, com 816 m². O ágio do lote arrematado foi de 45,76%. Os outros sete lotes que estavam no leilão não receberam nenhum lance e devem seguir para um possível próximo leilão, com data a ser definida pela Prefeitura Municipal.

Entenda

O leilão de hoje foi a quarta tentativa de vender novas áreas públicas municipais para arrecadação de recursos a fim de aplicá-los em obras e infraestrutura na cidade. Desta vez foram oito terrenos institucionais que, juntos, somam ao menos o valor de R$ 23 milhões – recursos esses que são o mínimo para a venda dos locais.

Tais áreas são: uma área de 10,7 mil metros quadrados na Chácara Lusa, avaliada em R$ 3,7 milhões; área de 9,7 mil metros quadrados na na Rua João Polastri, Jardim Leblon, avaliada em R$ 5,2 milhões; área de 8,8 mil metros quadrados no Jardim Residencial Copacabana avaliada em R$ 4,5 milhões; área de 7,9 mil metros quadrados também na Rua João Polastri [proibida a verticalização] avaliada em R$ 3,7 milhões; área de 816 m² na Avenida Saburo Akamine avaliada em R$ 590 mil; área de 5 mil m² na Avenida 40 avaliada em R$ 1,5 milhão; e, por fim, outra área de quase 5 mil metros quadrados no Distrito de Assistência, avaliada em R$ 850 mil.

O leilão foi realizado às 10h de forma presencial no Núcleo Administrativo Municipal de Rio Claro, situado na Rua 6, no Alto do Santana, e de forma online pelo site www.lanceja.com.br, ambas as formas ocorreram simultaneamente. Somado a outros leilões realizados anteriormente, a Prefeitura de Rio Claro já arrecadou cerca de R$ 22 milhões.