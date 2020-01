ONG Vida a Vila arrecada fundos para jovens irem a campeonato no RJ

O esporte, sem sombra de dúvida, faz parte da esperança de muitas pessoas, em especial de crianças e jovens que buscam um motivo para acreditar que a vida pode ser melhor. É com esta premissa que a ONG Vida a Vila, entidade que atende muitas crianças e adolescentes da cidade de Rio Claro, atua, também, no âmbito esportivo para fazer o bem.

Um grupo de jovens atendidos pela ONG participa de um projeto de jiu-jítsu e está se movimentando para correr em busca de um sonho: participar de um grande campeonato na modalidade. A competição já tem até data e local marcados, será em 21 e 22 de março, no Rio de Janeiro. No total, 11 adolescentes e duas crianças irão ao Rio com a ONG para participarem do campeonato, porém, para isso, ainda precisam juntar fundos possibilitando a viagem.

Como forma de arrecadação, a diretoria da ONG e os alunos tiveram a ideia de produzir saquinhos de lixo para carros e vender nos semáforos da cidade. “Deixamos claro para eles que não conseguiríamos bancar a viagem sozinhos e eles tiveram a iniciativa de vender algo pra levantar o dinheiro, então tivemos a ideia do lixinho”, explica Guilherme Alves, presidente da ONG.

Segundo Guilherme, já foram realizados dois ‘pedágios’, nos quais os alunos estiveram no semáforo da Avenida Visconde do Rio Claro com a Rua 14 para vender os saquinhos aos motoristas que passavam pelo local. As ações estão ocorrendo aos sábados no cruzamento da Visconde com a 14.

Além dos pedágios, o presidente da Vida a Vila ressalta que parcerias para viabilizar a viagem dos alunos para o Rio de Janeiro estão sendo buscadas pelos organizadores: “Para conseguir levantar esse custo também estamos tentando alguns parceiros. Pessoas conhecidas no Rio, empresários que ajudem a bancar a viagem, até porque é um custo alto para uma instituição”.

Alunos e responsáveis pela ONG estão se juntando para conseguir o dinheiro necessário para a viagem

A ONG

A ONG Vida a Vila, localizada no Jardim Maria Cristina, tem como objetivo resgatar as crianças e adolescentes da rua, combatendo o envolvimento precoce com substâncias entorpecentes, violência urbana e doméstica, entre outros vícios. Desta forma, oferece a oportunidade de aprenderem novas tarefas e desenvolvê-las em suas habilidades naturais, até então desconhecidas.

Contato

Quem tiver interesse em conhecer o trabalho da ONG ou ajudar a instituição pode entrar em contato com Guilherme no (19) 99639-6777.