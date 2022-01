Uma venda de computadores pela internet acabou se transformando em uma suposta denúncia nessa sexta-feira (21) em Rio Claro. O presidente da ONG Sal da Terra, Ricardo Romão da Silva, colocou à venda vinte computadores que foram doados pelo Poupatempo.

O caso teve grande repercussão através de uma mensagem divulgada por aplicativo questionando a venda dos equipamentos que foram doados e também a ligação da ONG com o vereador Moisés Marques (Progressistas). Romão explica que a entidade recebeu 40 computadores através da doação do Poupatempo, mas que as máquinas apresentavam memória insuficiente para sua destinação, que é a de oferecer aulas para crianças carentes na sede localizada no Mãe Preta. “Como não recebemos recursos do poder público, não temos dinheiro para adequar os computadores. Veio então a decisão de vender vinte das quarenta máquinas, para levantar recursos e melhorar as condições dos vinte computadores restantes, que serão usados para as aulas. Não há nada de errado nisso”, explica Romão.

Para o presidente da ONG, a polêmica das redes sociais é uma “perseguição política”. A nota faz referência à ligação do vereador Moisés com a entidade. “Sim, fui um dos fundadores da Sal da Terra, mas desde que fui eleito atuo somente como voluntário. O presidente da ONG, o Romão, é marido da minha assessora (Milene Vasconcelos da Silva) e não há nada de irregular nisso”, declarou o parlamentar ao ser procurado pela reportagem do JC.

Procurada, a assessoria de comunicação do Poupatempo informa que “A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo, esclarece que todo o processo para doação de computadores e equipamentos é realizado de forma legal, seguindo o regimento interno da Companhia.

De acordo com o Termo de Doação firmado com a Instituição Sal da Terra, que previu a destinação de 40 computadores à ONG, a donatária aceitou a doação dos objetos descritos com vistas ao atendimento apropriado de suas funções.

Vendas

No anúncio, Romão oferece computadores ao valor de R$ 599 cada. Na descrição, “computador Dell, Pentium Dual Core, 1GB ram, HD 160 GB e monitor 17 polegadas”.