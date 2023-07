Obras devem ser concluídas em um prazo de 10 meses. Foto: Divulgação/Eixo-SP.

Concessionária orienta motoristas para que planejem o deslocamento no trecho em obras para evitar lentidão

As obras de revitalização do pavimento da SP 310 – Rodovia Washington Luís, executadas pela Eixo SP no trecho entre São Carlos e Itirapina, seguem em ritmo acelerado. Em razão dos trabalhos, motoristas que passam pelos locais em obra enfrentam certa lentidão no trânsito, especialmente nos horários de pico, por causa do estreitamento de faixa. Por esse motivo, a Concessionária pede aos usuários que procurem, sempre que possível, programar a viagem.

Os serviços estão sendo realizados todos os dias das 7h às 17h. Os horários de maior movimento no trecho em obras da SP 310 são das 7h às 8h e das 16h às 19h. O motorista que puder deve evitar passar pelo trecho em obras nesses períodos de pico, principalmente de segunda a sexta-feira.

Até este fim de semana, devem ser concluídos os trabalhos na pista sentido São Carlos. Nesta etapa inicial do Programa de Revitalização do Pavimento, executado pela Eixo SP desde maio, os serviços ficaram concentrados entre o km 218 e o km 227, no limite do trecho de concessão, em São Carlos. A partir da semana que vem, as obras de melhorias do pavimento terão início no sentido contrário, ou seja, na pista sentido Rio Claro. Os trabalhos começam na altura do km 227 e seguem até o km 212, em Itirapina. Na sequência, as equipes voltam a trabalhar na pista sentido São Carlos, do km 212 ao km 218, encerrando assim a recuperação de todo o trecho entre Itirapina e São Carlos.

Trabalho noturno

Buscando agilizar os trabalhos e, desta forma, abreviar a interferência das obras no trânsito, a Eixo SP deverá iniciar em breve uma frente de trabalho também no período noturno. Além da equipe que atua das 7h às 17h, a Concessionária disponibilizará uma segunda equipe para dar continuidade aos serviços de melhoria a partir das 21h.

O Programa de Revitalização do Pavimento prevê obras de melhorias em toda extensão do trecho concedido da Rodovia Washington Luís, de São Carlos até Cordeirópolis, em um total de 74 quilômetros. A programação das obras inclui ainda o trecho da SP 225 entre os municípios de Itirapina e Bauru, numa extensão de 144 quilômetros. Estão sendo realizados reparos profundos com reforço na base de sustentação do asfalto para oferecer maior resistência às faixas de rolamento das duas rodovias. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos dentro de aproximadamente dez meses.