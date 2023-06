Cratera no sistema de esgoto foi aberta no começo deste ano após várias inundações serem registradas no Cervezão.

BRK já concluiu 21% das obras de recuperação do sistema de esgoto do Cervezão. Caso vem sendo acompanhado pelo Ministério Público de Rio Claro

A concessionária de esgoto BRK Ambiental informou nesta semana que as obras de substituição de um trecho de 164 metros de extensão do emissário de esgoto localizado na Rua 6, no Cervezão, continuam. Os serviços ultrapassam 21% do total previsto pela empresa. A cratera que existe no local foi aberta no início do ano após uma série de inundações serem registradas naquela região, precisamente na Avenida M-21, diante das fortes chuvas que atingiram a cidade na época. Desde então, a BRK vem traçando junto à Prefeitura o plano para recuperação do local.

“A primeira etapa da intervenção inclui uma série de ações que preparam o local para a instalação da nova tubulação. Até o momento foram realizadas atividades de regularização do terreno e fundo da vala, além da concretagem de 21 estacas que têm a finalidade de apoiar e sustentar os blocos de ancoragem da tubulação e da laje de fundo de um dos PVs”, comunica a BRK Ambiental.

O caso vem sendo acompanhado de perto pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, do Ministério Público. No mês de maio, após denúncia do vereador Rafael Andreeta (sem partido), a promotora Mariana Fittipaldi instaurou um inquérito civil para investigar o impacto do problema com a cratera e as ações que estão sendo desenvolvidas para resolver a questão. Tanto a concessionária quanto a Prefeitura de Rio Claro foram representadas no processo que está em tramitação.

Ainda de acordo com a empresa, nesta semana, duas frentes estão trabalhando simultaneamente no emissário do Cervezão. “Uma delas dá continuidade à concretagem da fundação dos PVs e blocos de ancoragem, enquanto outra inicia nova escavação profunda – de até sete metros – entre os PVs 02 e 03. Na próxima semana, a previsão é dar continuidade aos trabalhos de escavação e, ao mesmo tempo, iniciar a execução das paredes dos PVs da primeira frente de serviço. Toda essa preparação é necessária antes do assentamento da nova tubulação de ferro fundido, um material de alta resistência, com 400mm de diâmetro, que vai substituir a tubulação atual. Quando concluída, a obra resultará na plena recuperação da operação do serviço de esgotamento sanitário na região do Cervezão, sanando definitivamente os danos causados ao sistema público de esgoto pelas chuvas”, finaliza.