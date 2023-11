Woman using toilet in morning

Neste domingo, dia 19 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Banheiro – data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2003 para alertar sobre os problemas causados pela falta de acesso aos serviços de saneamento básico.

O objetivo é promover a discussão sobre o tema e estimular entidades civis e governamentais a pensarem em ações e soluções para garantir o acesso universal a esse serviço a todos os brasileiros.

A data é importante porque traz a reflexão sobre como a falta de saneamento básico pode interferir na saúde, na educação e no desenvolvimento econômico das regiões que não contam com esse serviço universalizado ou em processo de universalização.

Os dados do IBGE de 2019 demonstram que no país são 1,6 milhão de residências sem acesso ao banheiro, ou seja, estima-se que mais de 5 milhões de pessoas sejam impactadas pelo problema.

Além disso, dados do Ranking do Saneamento 2023, realizado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com GO Associados, demonstram que somente 51,2% do esgoto gerado no Brasil é tratado. O estudo também aponta que cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto e quase 35 milhões de brasileiros não tem acesso à água potável. Os indicadores são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano de 2021.

RIO CLARO

No município de Rio Claro, o cenário do esgotamento sanitário é bem diferente do encontrado nacionalmente. Com mais de uma década de investimentos em serviços de esgoto, a cidade está na lista das que têm a coleta de esgoto universalizada, com 100% de atendimento em área urbana, o que significa que todo o esgoto gerado na cidade, inclusive nos banheiros, é coletado e afastado dos imóveis.

O município também está próximo da universalização do tratamento, que já avançou de 11%, índice anterior à concessão, aos atuais 92%, considerando a região urbana atendida. Atualmente, o município possui mais de 820 quilômetros de redes coletoras e emissários, 15 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) automatizadas e monitoradas em um Centro de Telecontrole e 8 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), todas com alta eficiência. A cidade também se destaca em inovação e qualidade do esgoto tratado ao adotar a tecnologia Nereda®, um sistema importado e inovador em tratamento de efluentes.

Com os serviços prestados pela concessionária BRK, os principais rios e córregos de Rio Claro já se encontram despoluídos. O ribeirão Claro, que dá nome à cidade, foi o primeiro a ser beneficiado com a retirada do esgoto anteriormente nele despejado. O córrego da Servidão, curso d´água que marca a área de formação do município, também já está livre do esgoto com a eliminação de um problema histórico e crônico da região de acesso à cidade: o mau cheiro.

Vale ressaltar que a despoluição desses cursos d´água são exemplos de ações locais capazes de gerar benefícios regionais. Como os rios despoluídos são afluentes do rio Corumbataí, esse trabalho é percebido também em Piracicaba, que utiliza o manancial para captação. E assim, a BRK segue investindo e transformando a vida das pessoas para muito além do saneamento.

“O saneamento básico resulta diretamente na preservação do meio ambiente, na melhora da saúde e na educação da população. Por isso, é importante que os investimentos sejam feitos e operados continuamente com elevada eficiência e responsabilidade para garantir a qualidade desses serviços”, afirma Rodrigo Zangirolami, gerente de operações da concessionária em Rio Claro.

SANTA GERTRUDES

O município de Santa Gertrudes conta com os serviços de esgoto universalizados desde 2012. Hoje, 100% da cidade é atendida com os serviços de coleta, afastamento e tratamento do esgoto doméstico, evitando que de janeiro a outubro deste ano, 937 milhões de litros de esgoto fossem despejados sem tratamento nos rios e córregos da cidade. Além de garantir a revitalização do ribeirão Claro, beneficiando as bacias hidrográficas do rio Corumbataí e do rio Piracicaba.

O sistema de esgotamento sanitário do município contempla 79 quilômetros de redes de coleta e a ETE Santa Gertrudes, responsável por tratar aproximadamente 101,5 milhões de litros de esgoto por mês.

Tais avanços são frutos de investimentos realizados pela concessionária BRK, responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade, aplicados tanto em ampliações dos sistemas públicos de água e esgoto, visando atender o crescimento contínuo do município, quanto em modernizações e complementação dos serviços. Santa Gertrudes integra ainda um seleto grupo de cidades que possuem um Plano Municipal de Saneamento Básico.

“Os resultados tão expressivos para o saneamento de Santa Gertrudes demonstram que estamos no caminho certo e que devemos continuar trabalhando para transformar a vida das pessoas”, destaca Rodrigo.