Natal: confira o que abre e o que fecha neste período em Rio Claro

O período de Natal altera o atendimento dos serviços públicos municipais. Uma das exceções é a coleta de lixo domiciliar, que será realizada normalmente hoje (24). No dia de Natal (25) não haverá coleta de lixo.

Os ecopontos abrem em horário normal nesta terça, das 8h às 20h. Na quarta (25) estarão fechados. Cata-bagulho e a coleta seletiva serão realizados na véspera, dia 25 não haverá os serviços.

DAAE

Na terça (24), e na quarta-feira (25), dia de Natal, o Daae não abre e fará atendimento telefônico 24 horas pela linha 0800-505-5200, para ligações recebidas de linha fixa.

O atendimento presencial será retomado na quinta-feira (26), às 9 horas.

SAÚDE

Na terça e na quarta o atendimento médico na rede pública municipal de saúde será feito nos plantões 24 horas. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, ou a UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre ruas 12 e 13, telefone 3522-1818.

Além das UPAs, a rede municipal de saúde também atende nesses dois dias as emergências psiquiátricas no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps III), localizado na Rua M-9, 50, vizinho à UPA do Cervezão. Os telefones são 3525-4940 e 3525-4941. Além disso, o Samu atende emergências 24 horas pela linha 192.

O programa Farmácia Todo Dia atenderá normalmente terça, nas duas unidades. Na quarta o Farmácia Todo dia atenderá na unidade do Bairro do Estádio (Avenida 29, 1.311, anexa à Unidade Básica de Saúde) das 8h às 17h e na unidade do Cervezão não haverá atendimento.

FEIRA

A Feira Corujão de Rio Claro não terá edição na terça-feira, 24, véspera de Natal. Nessa sexta-feira (27), a feira mantém atividades normalmente, a partir das 17h30.

BANCOS

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o horário de funcionamento na véspera do Natal será das 9h às 11h. Os bancos não funcionarão no dia de Natal (25). Os carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) vencidos no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.