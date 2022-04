Folhapress

Uma mulher de 24 anos caiu nos trilhos de uma estação de trem na Argentina quando um veículo chegava ao local, mas sobreviveu com poucos ferimentos. O caso ocorreu há cerca de duas semanas, na cidade de González Catán, segundo o jornal Clarín, e as imagens viralizaram depois que a estatal ferroviária divulgou o vídeo.

A jovem, identificada como Candela, relatou ter tido uma queda de pressão, ainda de acordo com a publicação argentina. Ela disse que tentou pedir ajuda a alguém que estava na sua frente, mas acabou caindo em direção aos trilhos. Nas imagens, é possível vê-la cambaleando, sozinha, até cair no vão entre dois vagões e, na sequência, entre a plataforma e o trem.

Como estava chegando à estação, o veículo já trafegava em velocidade mais baixa. Logo depois de Candela cair, ele parou. O vídeo mostra as pessoas resgatando a jovem, que depois deixou a plataforma em uma cadeira de rodas e foi levada ao hospital, na cidade na província de Buenos Aires, em uma ambulância. Ela permaneceu internada por 12 dias, com politraumatismos, e já recebeu alta.

Entre os ferimentos que sofreu estão uma costela quebrada, que gerou problemas no fígado, uma contusão forte na cabeça e perda auditiva no ouvido esquerdo, segundo o portal argentino TN.

Soma-se ao quadro a perda de consciência no momento da queda. Ao canal C5N, Candela contou não se lembrar do episódio. “Baixou a minha pressão e desmaiei, por isso se vê no vídeo que vou cambaleando até cair”, afirmou. “Lembro de ter dito a um senhor: ‘me ajuda, me sinto mal’, e depois me vi deitada no chão com muitas pessoas ao redor. O que se passou nesse meio tempo, não sei. Vi no vídeo.”

Ao site TN, a jovem disse ainda que sofre de desmaios desde os 15 anos, ainda que esses episódios não sejam frequentes. Após o caso na estação, ela afirmou que deve fazer uma bateria de exames e iniciar um tratamento.

Ela afirmou não entender como sobreviveu. “Pelo que vi no vídeo, acredito que me salvei porque o trem já vinha freando e me ocorreu cair entre dois vagões. Caí sobre os trilhos. Mas, sinceramente, não tem sentido, não tem explicação que eu esteja viva”, disse ao canal C5N.