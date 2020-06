A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar prenderam na noite desse sábado (14) um motorista embriagado no Distrito Industrial. De acordo com a corporação, os guardas foram acionados para atender a uma ocorrência na Avenida Brasil, onde um acidente de trânsito havia sido registrado.

As equipes depararam com o condutor do veículo VW Virtus discutindo com o condutor da caminhonete Ford Ranger. Em contato com condutor da caminhonete, os agentes perceberam que o mesmo exalava odor etílico e expressava com dificuldades as palavras.

Mediante o fato presenciado pela equipe, uma viatura da Policia Militar esteve no local com o etilômetro, onde ambos os condutores foram submetidos ao teste, sendo que o condutor da caminhonete acusou uma dosagem acima do limite previsto no Código de Trânsito, sendo que o mesmo recebeu voz de prisão pelo art. 306 do CTB e conduzido ao plantão policial para apreciação da Autoridade.

As partes foram apresentadas no Plantão Policial, onde após informado os fatos à autoridade, o mesmo ratificou voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante estipulando fiança que não foi pago por familiares ficando assim recolhido na carceragem local.

O veículo do infrator por estar com a documentação em ordem foi entregue a um parente. Nenhum dos condutores bem como passageiros sofreram quaisquer lesões.