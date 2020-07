A MM Boxe oferece, a partir desta segunda (6), a sua oficina de férias online. Os professores da academia irão acompanhar alunos de 7 a 14 anos em aulas através de videoconferência com exercícios, dinâmicas e jogos baseados na técnica do boxe.

O objetivo da academia, além de manter as atividades durante a pandemia, é incentivar as crianças no esporte. “A ideia é oferecer uma opção para as crianças durante esse momento em que elas estão em casa, até para saírem do tédio. Também precisamos buscar um sustento econômico para os professores. Então é algo que ajuda todos os lados”, explica Breno Macedo, sócio da MM Boxe.

As inscrições, assim como o esclarecimento de dúvidas, podem ser feitas através do WhatsApp, no número (11) 97632-6753. Quem tiver interesse em participar da oficina online da MM Boxe, em parceria com a Boxe Autônomo, pode entrar em contato com a academia até o próximo sábado (11).

As aulas acontecerão ao longo de todo o mês de julho e será cobrada uma taxa de 90 reais por aluno, sendo que as crianças matriculadas na rede pública de ensino não pagarão pelas atividades oferecidas.