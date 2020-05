O Ministério Público instaurou nesta quinta-feira (29) um inquérito civil para investigar a legalidade do decreto publicado pela Prefeitura de Rio Claro para recontratar 202 servidores comissionados.

Após reportagem do Jornal Cidade noticiar que o decreto foi publicado, a 7ª Promotoria de Justiça informou que vai apurar se houve improbidade administrativa por parte do prefeito Juninho da Padaria (DEM) e do seu secretariado.

Ao JC, o secretário Rodrigo Ragghiante, de Negócios Jurídicos, disse que o inquérito tem como objetivo investigar a legalidade da medida. “No nosso entendimento, não há qualquer ilegalidade”, declarou.

Além do inquérito, além disso, expediu recomendação para que sejam adotadas providências para cessar os efeitos do decreto. Nesta quinta-feira (28), o MP peticionou a Justiça questionando a possibilidade do decreto, que por fim foi publicado. Confira reportagem completa na edição impressa do JC nesta sexta-feira (29).