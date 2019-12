Mesmo com fiscalização, “motos barulhentas” incomodam no Natal

Como em anos anteriores, as comemorações de Natal em Rio Claro em 2019 foram marcadas por diversas reclamações com relação ao barulho de motos em vários bairros da cidade. Moradores relatam que motociclistas passaram com os veículos sem escapamento, gerando ruídos que incomodaram as festas.

Um dos bairros onde a ação foi relatada foi o São Miguel. Uma moradora do local fez uma publicação nas redes sociais criticando a situação: “O que era para ser uma noite tranquila, festejar entre famílias, acaba sendo um pesadelo. Um bando passa fazendo o maior barulho com essas motos. Começou cedo no São Miguel, cadê a polícia para fazer cumprir a lei do silêncio? Bando de vagabundos desordeiros tomam conta da cidade e ninguém faz nada, cidade abandonada”.

Moradores de outros bairros de Rio Claro também afirmam ter sofrido com o mesmo problema. Micheli Martinez, mora no Jardim Araucária e conta que teve que sair do bairro pois não aguentava o barulho das motos: “Fugi do Araucária por causa desse barulho terrível e chegando no Jardim Novo 1 lá estavam aquelas motos barulhentas também. Começou já na tarde do dia 24 e foi até depois da meia-noite, nos dois bairros. É perturbador eu não sei o que esse povo tem no cérebro”.

As forças de segurança do município vêm trabalhando para tentar inibir este tipo de ação por parte dos motociclistas e reforçaram a fiscalização na cidade.

Segundo Fernando Godoy, Comandante da Guarda Civil Municipal, desde a última sexta-feira (20) foi intensificado o patrulhamento das motocicletas na cidade, com o intuito de evitar que esta situação aconteça, em especial nos bairros periféricos. “É um trabalho conjunto, com a Polícia Militar e outras forças, tentando diminuir o barulho das motos durante as festas de fim de ano, assim como também foi intensificada a fiscalização da lei do pancadão”, afirma Godoy.

Flagrantes

Somente durante as comemorações do Natal, a GCM apreendeu cinco motocicletas, sendo quatro com o escapamento aberto e uma produto de furto. Além disso, os Guardas apreenderam dois veículos que descumpriam a ‘Lei do Pancadão’, aplicando as devidas autuações e punições.