Mercado imobiliário: Geração Z prioriza estabilidade financeira e busca criar raízes

clientes durante entrega de chaves do Parque das Tulipas II, em Araraquara

Segundo pesquisa, 72% da Geração Z tem a intenção de adquirir seu próprio imóvel

Um estudo inovador sobre “Movimentos Geracionais”, conduzido pela renomada HSR Specialist Researchers, revelou as preferências de compra de imóveis da Geração Z que está transformando o mercado imobiliário como nunca antes.

Composta por jovens nascidos entre meados dos anos 1997 e o início dos anos 2010, a Geração Z tem priorizado a estabilidade financeira e buscado criar raízes, e isso está refletindo diretamente em suas escolhas quando o assunto é moradia.

De acordo com a pesquisa, 72% da Geração Z tem a intenção de adquirir seu próprio imóvel, demonstrando um forte anseio pela estabilidade e segurança que a propriedade proporciona. Não muito atrás, a Geração Y, também conhecida como jovens Millennials (idade entre 26 e 40 anos), apresenta um índice ainda maior, com 78% de seus membros desejando comprar um imóvel.

Já uma outra pesquisa realizada pelo Grupo Consumoteca com dois mil jovens da américa latina, mostra que 83% dos participantes têm a estabilidade financeira como principal preocupação e 73% estão buscando rendas adicionais para ganhar além do trabalho regular.

Julia decidiu comprar sozinha o seu primeiro apartamento aos 21 anos. (Imagem: cliente junto com a corretora no estande de vendas em São Carlos)

Esse movimento é confirmado pela Julia de Oliveira Peres que decidiu comprar sozinha o seu primeiro apartamento aos 21 anos. O imóvel escolhido é o Aspen Residence da ADN Construtora, em São Carlos. “Foram vários os fatores que me levaram a tomar essa decisão, entre eles a ideia de um investimento e estabilidade, uma vez que ao invés de pagar aluguel, posso com parcelas semelhantes ter a segurança da minha própria moradia e ainda ter o sentimento de realização e conquista. Foi algo bem planejado e apoiado pela família”, diz.

“NATIVOS DIGITAIS” VALORIZAM ATENDIMENTO ONLINE

A praticidade e agilidade dos meios digitais são fatores que influenciam a geração Z na hora da compra. “Desde o início, o meu atendimento via WhatsApp foi um ótimo diferencial da construtora! A corretora Heloise me apresentou tudo de uma forma bem descomplicada e clara. Como foi minha primeira vez comprando um imóvel surgiram muitas dúvidas e ela foi mega profissional e paciente esclarecendo todas”, comenta Julia.

Pedro e Luana estão noivos e decidiram comprar um imóvel juntos. (Imagem: clientes junto com a corretora no estande de vendas em Sorocaba)

Um novo lar estava nos planos do Pedro Diniz, 22 anos, e da noiva Luana Rós, 23 anos. Juntos, eles compraram um apartamento no Íris Residence da ADN Construtora, em Sorocaba. “Desde o início do nosso relacionamento, temos como meta construir coisas juntos e manter bases fortes, sendo assim, achamos apropriado seguir com a compra de um imóvel, que é um investimento e também um sonho a ser realizado em conjunto”, disse.

Para chegar na decisão da compra, Pedro destaca que fez uma análise de mercado e optou pelo empreendimento com os diferenciais mais importantes. “Localização, dois banheiros sendo uma suíte, varanda, garagem, área de lazer com piscina e espaço churrasco, academia interna, mercado interno, acabamentos nas áreas molhadas e o car wash. Todos estes aspectos somados ao custo-benefício tornaram o empreendimento muito atrativo para nós”, explica.

Poder visitar o decorado no estande de vendas também foi um diferencial. “Fomos muito bem recepcionados, todas as dúvidas foram esclarecidas por parte do time da ADN, o fato de o decorado ser idêntico ao que será entregue também contou muito. Tivemos uma ótima negociação com a Alexandra e a Aline, que em nenhum momento nos pressionaram por fechar o negócio, mas apoiaram com a análise macro do cenário de compra de um imóvel”, conta.

Igor Teles (23 anos) e Jennifer Fernandes (20 anos) também realizaram o sonho do imóvel próprio. (Imagem: clientes junto com a corretora no estande de vendas em Sorocaba)

DECORADO E ATENDIMENTO INFLUENCIAM NA COMPRA DO IMÓVEL

De acordo com o Pedro Diniz, antes de adquirir um imóvel é importante realizar uma pesquisa de mercado e tirar dúvidas no estande de vendas. “O famoso ‘ver com os próprios olhos’, visitar os estandes, tirar dúvidas, fazer todas as perguntas possíveis para que não se faça nada com insegurança, avaliar as propostas e o que será oferecido, tanto num primeiro momento quanto a longo prazo”, completa.

Para a engenheira de computação, Julia Araújo Paiva, de 21 anos, que também adquiriu um imóvel do Íris Residence da ADN Construtora, em Sorocaba, a compra do apartamento significa independência. “Esse foi um dos motivos da minha compra assim como toda a infraestrutura que a ADN oferece, mas uns dos pontos cruciais foi o car wash e o espaço coworking que facilita no cotidiano, além de toda a ajuda e suporte que tive para a execução da compra”, destaca Julia.

Julia comentou ainda que o bom atendimento da construtora ajudou na decisão da compra e explicou como se organizou financeiramente para realizar o sonho do próprio imóvel. “A corretora e a gerente me fizeram me sentir em casa. Pretendo morar no apartamento e para realizar esse sonho, abri mão das minhas saídas nas folgas e investi no valor da parcela do imóvel”, ponta.

“GERAÇÃO Z” TAMBÉM PRIORIZA A SUSTENTABILIDADE

O estudo da HSR Specialist Researchers também revela que a Geração Z é altamente influenciada por fatores como a acessibilidade aos serviços públicos, proximidade ao trabalho e comodidades, bem como a sustentabilidade ambiental no momento de escolher um imóvel. Esses critérios moldam suas decisões de compra e orientam a evolução do mercado imobiliário.

Atenta ao mercado, a ADN Construtora, empresa do Grupo ADN, realizou uma pesquisa interna que confirma a tendência. “Nossa maior base de clientes está na faixa etária de 20 a 45 anos. Nossos empreendimentos contam com infraestrutura de clube, o que permite aproveitar todos os itens de lazer dentro do condomínio. Entendemos cada vez mais nossos clientes e focamos na diversificação de produto para atender às necessidades e preferências dessas gerações em ascensão”, diz Caio Maroni, diretor comercial da ADN Construtora.

Os jovens consumidores priorizam a sustentabilidade ao comprar um imóvel. (Imagem: clientes durante entrega de chaves do Parque das Acácias, em São Carlos)

PREFERÊNCIAS DAS GERAÇÕES

De acordo com pesquisa interna realizada pela ADN Construtora, a Geração Z que é altamente conectada digitalmente busca autenticidade e independência financeira. Enquanto os jovens Millennials da Geração Y, nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990, priorizam flexibilidade, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e busca por experiências.

À medida que essas gerações ganham poder de compra, mesmo que seja por meio de financiamento imobiliário, tanto a ADN Construtora como as demais empresas do setor imobiliário acabam se adaptando para atender às necessidades e desejos de cada público.

Os dados do estudo “Movimentos Geracionais” realizado pela HSR Specialist Researchers e as pesquisas internas da ADN Construtora mostram como o mercado imobiliário segue dinâmico e os jovens consumidores que respiram a conectividade digital, priorizam a estabilidade financeira e a sustentabilidade na hora de escolher um imóvel.

Outro dado interessante é revelado na pesquisa da Brain Inteligência Estratégica para a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), que diz que 83% das pessoas que utilizam financiamento imobiliário como meio de compra irão utilizar o imóvel para fins de moradia.

Segundo o especialista imobiliário Caio Maroni, este é um momento importante para o setor, no qual mostra que a compreensão das preferências das gerações pode abrir portas para oportunidades sem precedentes. “Tanto a Geração Z como os jovens Millennials estão moldando o futuro do mercado de imóveis e as empresas que se adaptarem e inovarem estão destinadas a colher os benefícios dessa movimentação de mercado”, conclui.

