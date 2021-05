MC Kevin no Facebook

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A modelo e passista da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi Anny Alves diz que o acidente que matou MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, 23, teria acontecido após uma “brincadeira de mau gosto” de amigos.

Em uma série de vídeos pelas redes sociais, ela conta que a equipe do funkeiro teria colocado mulheres no quarto do artista e que ele teria tentado pular a varanda do hotel para que sua esposa não fizesse um flagra. No momento em que alguém bateu na porta do quarto, segundo ela, ele teria achado que era a mulher, com quem se casou faz algumas semanas, no México. Então, caiu do quinto andar.

“Foi uma brincadeira de mau gosto. Bateram na porta e ele achou que fosse a mulher dele. Se desesperou e foi tentar pular de uma varanda para outra, o vidro quebrou”, diz a passista no vídeo. Esta seria uma outra versão do caso e que é também apurada pela polícia do Rio de Janeiro. A outra é referente a uma tentativa de pulo do quarto para a piscina do hotel. Assim, teria batido a cabeça na borda e morrido.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as equipes da 16ª DP (Barra da Tijuca) realizaram diligências na piscina e no quarto onde Kevin ficou hospedado com o objetivo de esclarecer os fatos relacionados à morte do cantor. O corpo estava no IML do centro, foi necropsiado e aguardava liberação da família.

A morte de MC Kevin foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio horas depois de o cantor ter sido levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade, em estado grave. “Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu”, dizia a nota, enviada por email.

Com 9,2 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, MC Kevin publicou em seu stories na noite de sábado (15) um vídeo no hotel, acompanhado da mulher, a advogada Deolane Bezerra. “E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show”, disse o cantor.

Segundo o site da produtora KondZilla, que fez clipes de Kevin, ele estava no Rio de Janeiro acompanhado de MC Bruninho da Praia e MC FK para um show marcado no sábado (15) em uma balada chamada Baile do Imperador, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

Amigos e familiares foram ao hospital assim que receberam informações sobre o acidente. O clima era de comoção. Deolade Bezerra, com quem o artista havia se casado em abril, no México, e que estava com ele no hotel, prestou depoimento na madrugada desta segunda (17) na 16ª DP, na Barra.

A polícia também ouviu amigos do músico e funcionários do hotel. Já o corpo do artista está no IML (Instituto Médico Legal). Procurada, a assessoria do artista ainda não se manifestou sobre o enterro e velório.

Vários famosos lamentaram a morte e relembraram momentos ao lado de Kevin. Entre eles está o jogador Neymar, que era um ídolo para MC Kevin. “Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!”, afirmou.

A morte de MC Kevin teve repercussão internacional. O ator e roteirista Marlon Wayans, do filme “As Branquelas” (2004), lamentou o ocorrido. ” Uma alma tão doce e pura”, escreveu no Instagram. “Com quem vou festejar agora quando for para o Brasil?”.