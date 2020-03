Com apenas 2 anos e 10 meses, Manuela Simões já pode ser chamada de guerreira, pois com tão pouco tempo de vida encara uma doença rara e grave no coração: a Miocardiopatia Dilatada.

O diagnóstico veio aos quatro meses: “Manu nasceu de parto normal, sem nenhum tipo de complicação, pesando quase quatro quilos. Durante uma mamada, aos quatro meses, ela começou a vomitar muito e eu então levei ao pediatra porque desconfiei que algo não estava bem. Ela foi encaminhada para fazer um raio-X e, ao ver o exame, a médica nos deu a notícia que caiu como uma bomba na nossa família. O coração da minha filha estava enorme e ela foi direto para a UTI”, relembra a mãe Pamella.

A bebê ficou internada do dia 6 de setembro até 30 de novembro de 2017. Nesse tempo teve parada cardíaca, uma série de outras complicações e passou por uma traqueostomia. Do dia da alta até hoje já foram mais seis internações e uma pneumonia bacteriana.

A mãe precisou abandonar o emprego para cuidar integralmente da filha e o pai até pouco tempo atrás estava desempregado, mas conseguiu um emprego de vendedor. Mesmo assim o dinheiro não é suficiente. Além de Manuela, o casal tem uma filha mais velha de 12 anos e uma caçula de um ano e três meses: “Os gastos com a Manu são altos. Ela toma 10 medicamentos por dia, só se adaptou a duas marcas de fraldas porque as outras dão alergia, toma um tipo de leite específico e ainda necessita de sonda, luvas, gaze e um equipamento de traqueostomia importado que tem que ser trocado a cada três meses”, afirma a mãe.

Essas despesas chegam a pelo menos R$ 1.500,00. Somente o tubo de traqueostomia, conhecido pelos profissionais como cânula, e que precisa ser trocado a cada três meses, custa R$ 470,00 mais o frete, pois é importado. Diante das dificuldades, a ideia da mãe foi fazer rifas para complementar a renda: “Foi a forma que eu encontrei, já que não consigo sair para trabalhar. Neste início de mês fizemos a rifa de um liquidificador e uma churrasqueira elétrica e em dois dias conseguimos vender todos os números a R$ 5,00. Esses produtos eu já tinha até rifado antes, mas quem ganhou me deu de presente para eu rifar novamente”.

A comunidade que quiser colaborar com a família, seja doando algo para ser rifado, colaborando com dinheiro, fraldas e outros materiais para a Manuela, pode entrar em contato através do telefone: (19) 99723-3320.

Itens

Gaze, luvas, sonda número 10 e fraldas das marcas Pompom ou Pampers tamanho XG (as outras marcas a criança teve alergia e não pode utilizar).