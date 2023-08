A rio-clarense Jucielen Romeu (de azul) tem como próximo objetivo conseguir a classificação nos Jogos Olímpicos de Paris

A atleta rio-clarense da Academia MM Boxe sagrou-se pela quarta vez campeã do Campeonato Brasileiro Elite

No final de semana foram realizadas as finais do Campeonato Brasileiro Elite 2023 em Foz do Iguaçu, no Paraná. A atleta da Academia MM Boxe de Rio Claro, Jucielen Romeu, levou o seu quarto ouro no Brasileiro Elite. A atleta olímpica foi dominante na final contra Yasmim da Silva (SC) para, assim, garantir mais um título. “Foi uma luta que me exigiu bastante, mas nada que eu não pudesse controlar. Já tinha feito a final contra Yasmim no ano passado e novamente foi uma luta boa”, declarou a atleta rio-clarense.

Jucielen Romeu, o técnico Breno Macedo e Kauê Belini na disputa do Brasileiro de Boxe

No masculino, Baby Bull ficou com o bronze. Após duas vitórias no Campeonato Brasileiro, Kauê Belini disputou a semifinal dos 80 kg e perdeu por pontos para Wanderley “Holyfield”, atleta baiano que recentemente foi vice-campeão mundial.

“Mais um campeonato brasileiro nas costas. Grande alegria ter duas crias da MM Boxe entre os melhores do país. Equipe de São Paulo vice-campeã com três ouros, duas pratas e cinco bronzes. Obrigado a todos que trabalham pelo boxe paulista, obrigado equipe”, disse o técnico Breno Macedo.