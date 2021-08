Loja Casadora levou ganhadores para um voo de balão sobre Rio Claro

A fisioterapeuta Nátali Lautenschalaeger, de 27 anos, e o doutorando em Filosofia Eugênio Mattioli Gonçalves, de 31, foram os ganhadores da campanha “Voa Rio Claro”, promovida pela Loja Casadora para comemorar o aniversário da cidade, em 24 de junho. Pela primeira vez em um passeio de balão, ocorrido no domingo (11/07), eles levaram um acompanhante – Nátali estava com o noivo Jhonatan Gabriel Santana, engenheiro mecânico de 27 anos, e Eugênio, com a mãe Francisca de Assis Mattioli Gonçalves, de 60 anos, química aposentada.

Os jovens foram selecionados por terem apresentado a melhor história de amor e felicidade por Rio Claro. “Sobrevoar a cidade foi incrível, uma sensação maravilhosa, a realização de um sonho. Quando o balão sobe, a gente sente um frio na barriga, mas depois é tão emocionante e lindo que esquecemos tudo”, contou Nátali Lautenschalaeger. Entre quase uma centena de inscritos, a história dela foi escolhida por narrar a emoção de lembranças da infância – ela e o pai acompanhavam por terra, em uma lambreta, os balões sobre a cidade.

Ela explicou que o balonismo a reconecta com as melhores lembranças de criança e, sobretudo, a ajuda a superar a saudade do pai, falecido há um ano. “Voar de balão pela cidade de Rio Claro foi um sonho que surgiu na infância, incentivado por meu pai. Por isso o prêmio significou muito para mim. Realizei um sonho e, ao mesmo tempo, me senti ainda mais perto de meu pai”, explica Nátali Lautenschalaeger. Ela descobriu a campanha pelas redes sociais da Loja Casadora. Como está noiva, segue o perfil para saber das novidades para sua futura casa.

“Foi uma forma diferente de olhar a cidade. Podemos conhecê-la por muitos ângulos e, com certeza, estar em um balão foi uma nova forma de enxergá-la. Por isso foi uma experiência fantástica, muito prazerosa, com uma vista muito bonita mesmo”, disse Mattioli. Sua história foi selecionada por relatar o valor que Rio Claro tem em sua vida. Para ele, a cidade representa o seu porto seguro, o lugar para onde deseja sempre retornar.

“De Rio Claro saí para ir a muitos lugares. Essa cidade foi sempre meu ponto de partida, mas, sobretudo agora, representa onde desejo retornar, a minha chegada. É muito bom viajar, mas ter para onde voltar é muito gratificante. E Rio Claro sempre representará este lugar”, explicou. Mattioli conta que foi à Loja Casadora, em um domingo, comprar utensílios para sua casa nova – ele passou a morar com a esposa em Campinas (SP). “Foi um dia especial, que ficou marcado como o início de uma nova fase em nossas vidas. Foi, justamente, quando vi o cartaz do concurso e resolvi participar”, contou.

Voo em “céu de brigadeiro”

O piloto Rodrigo Pires, da RR Balonismo, que comandou o voo, lembrou que Rio Claro tem uma identificação muito forte com os balões. Tudo começou em 2005, quando a cidade sediou, pela primeira vez, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Balonismo. O relevo e as condições geográficas do município são favoráveis ao esporte. A cidade já recebeu campeonatos nacionais, sul-americanos e ibero-americanos.

Em 2014, Rio Claro sediou o Campeonato Mundial de Balonismo. Foram mais de 80 balões voando sobre o município e com pessoas de diversas partes do mundo. “O rio-clarense gosta muito de balonismo. É fantástica a interação com o público. Quando as pessoas daqui veem um balão, logo acenam para ele. No cenário nacional, nos tornamos referência neste tipo de esporte. Recebemos durante todo o ano turistas do Brasil inteiro”, falou Pires.

O piloto-empresário salientou a segurança do balonismo. “A meteorologia tem que estar 100% favorável. Temos aplicativos profissionais que indicam, com dois dias de antecedência, as camadas de vento e a possibilidade de chuva. No passeio promovido pela Loja Casadora, o tempo e a velocidade estavam perfeitos. Voamos em ‘céu de brigadeiro’. A aterrissagem também foi ótima – balão pousou em cima da carreta do carro de apoio. Hoje, chegamos a 460m do chão, com ventos aproximados de 25 km por hora”, descreveu Pires.