Jovem aluga casa em anúncio na internet e descobre sequência de golpes

A jovem Francieli Marie Nodari, de 26 anos, sempre sonhou em ter seu próprio canto, sua casa e viu em um anúncio na internet, num grupo dentro de uma rede social, essa oportunidade, mas as coisas não saíram conforme ela imaginava. “Vi o anúncio, que pedia para deixar o telefone, fiz isso e no dia seguinte a mulher entrou em contato comigo. Marcamos para ver a casa e fui. Cheguei no local, tudo estava em perfeitas condições, vi a casa, falei que gostaria de fechar o negócio, pois trabalho e queria sair da casa dos meus pais”, relata a rio-clarense.

Durante a negociação, a suposta proprietária do imóvel teria também oferecido os móveis para a jovem, que aceitou fazer a compra, assim como ficaria com uma máquina de lavar e um botijão de gás.

“Marcamos para assinar os papéis e aqui no Centro de Rio Claro, em um estabelecimento, ela me informou que faria só o recibo, então ditamos um contrato, que foi assinado. Após algumas semanas, sempre com desculpas de que precisava de mais dias para poder organizar sua mudança em um apartamento que ela teria comprado e estava apresentando problemas. Depois de um mês, resolvi que queria o dinheiro de volta, mas ela novamente me enrolou e, quando tentei cobrar novamente, fui bloqueada. Foi então quando comecei a desconfiar ainda mais da situação. Fui até o local e a dona do imóvel estava saindo da casa, me informou que a tal ‘proprietária’ morava lá e tinha ido embora devendo aluguel, água e força, que estaria prestes a cortar”, relata.

A jovem então começou a fazer contato com outras pessoas e acabou descobrindo que seria uma das vítimas de diversos golpes dados por essa mulher. “Falei com pessoas de Piracicaba, que também relataram que ela dava muitos golpes. Entreguei cerca de dois mil reais para ela. Fui fazer boletim de ocorrência, e fui informada que não poderia, pois não é estelionato e sim quebra de contrato e fui orientada a procurar um advogado e vou fazer”, finaliza a jovem.

Uma vendedora de roupas teria tomado o golpe de mil reais da mesma pessoa.