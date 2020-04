A família do jogador de futebol rio-clarense Tiago Escaliante, de 33 anos, busca por informações sobre o paradeiro do atleta que desapareceu em Macapá, em Amapá, no norte do Brasil. O jovem se mudou no mês de março para ingressar no time Santana Futebol Clube, no entanto, de acordo com os familiares, devido ao coronavírus as atividades esportivas foram suspensas e os jogadores dispensados.

A família informou que o time ofereceu pagar a passagem de avião para Tiago ir até Belém, no Pará, para posteriormente retornar a Rio Claro. Porém, por medo de viajar em voo, o atleta preferiu ficar em Macapá. “Estava mantendo contato com a família, ele avisava todos os dias a situação e como estava”, disse a irmã Carol Moreira. Desde a última quinta-feira, 9 de abril, que o jogador não dá mais notícias e as ligações ao seu celular caem na caixa postal.

Um boletim de ocorrência foi registrado hoje (15) e o contato com o treinador do time, que chegou a comentar que Tiago estaria em um bairro chamado Jardim Açucena, em Macapá, com amigas e que aguardava o retorno do funcionamento das embarcações para poder viajar novamente e voltar para Rio Claro. Informações podem ser repassados no telefone (19) 99958-8004.