O Jornal Cidade, cumprindo sua tradição de décadas de credibilidade, traz para seus leitores nesta semana uma pesquisa eleitoral. O pleito, marcado para o próximo domingo (2), tem a maior disputa democrática da história recente do País, com candidatos à presidência da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Governo do Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa de São Paulo, além dos demais governos estaduais, Distrito Federal e Casas Legislativas estaduais.

O levantamento acontece novamente em parceria com a Statsol, instituto de pesquisas com mais de 20 anos de expertise e que presta serviços a clientes como o Banco Central do Brasil, Unicamp, Prefeituras de São Carlos, São José do Rio Preto e Sorocaba, além de demais corporações privadas. Em 2020, foi com a mesma empresa que o Jornal Cidade trouxe uma série de pesquisas eleitorais na disputa à Prefeitura de Rio Claro, cravando o acerto do resultado mediante à porcentagem de cidadãos que colaborou com a pesquisa nas ruas do município.

O novo levantamento será coletado no início desta semana. Serão divulgados apenas os resultados para candidatos a Governador, Senador e deputados federais/estaduais. Os dados serão trazidos nas páginas do Cidade nas edições de quinta-feira e sexta-feira, data-limite determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Serão realizadas pesquisas estimuladas e espontâneas.

“Desde 1996 o JC tem o histórico de divulgar pesquisas eleitorais registradas, e este ano continuamos com este trabalho de levar o máximo de informação com credibilidade e qualidade para nossos leitores e ouvintes em todas as plataformas. A parceria com a Statsol foi um sucesso em 2020 onde mais uma vez cravamos os números pra Prefeito, e continua neste ano de 2022”, comenta o diretor-executivo do Grupo JC, Luis Augusto Magalhães.

Cobertura

A cobertura das eleições pelo Jornal Cidade de Rio Claro será ao vivo no domingo (2). A partir das 17h, com imagens nas páginas do Facebok, YouTube e Instagram do JC. Também, os ouvintes da Rádio Jovem Pan News AM 1410 poderão acompanhar a transmissão. A equipe de reportagem estará nas ruas e no estúdio do Grupo JC de Comunicação trazendo as informações mais recentes dos boletins de urnas e apuração dos votos.