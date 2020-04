Mesmo com as restritas ordens de circulação e aglomeração, casais e famílias estão se adaptando para dar continuidade no curso natural da vida.

Neste momento, dois bilhões de pessoas no mundo estão em isolamento social, representando 33% da população mundial. Mesmo com as restritas ordens de circulação e aglomeração, casais e famílias estão se adaptando para dar continuidade no curso natural da vida. Nascimentos, casamentos e aniversários continuam acontecendo, mas neste momento com adaptações. Em vez de festas, eventos intimistas.

É o caso da família da Irene Andrioli. Suas filhas Mariana e Juliana apesar da diferença de idade fazem no mesmo mês, “Não poderíamos deixar de comemorar, elas nasceram quase no mesmo dia do mês de abril, com quatro anos de diferença. Mariana, dia seis e Juliana no dia cinco. Comemoramos apenas com um bolo de chocolate que é o preferido delas, os tios, tias, primos e primas e as duas vovós ligaram parabenizando, via chamada de vídeo e elas amaram, entenderam que o momento é de cuidar da saúde de todos, pois comemorações teremos muitas em frente; e esse momento é passageiro”, conclui Irene.

Mariana e Juliana comemoraram juntas o aniversário

Para Patricia Ignatti Krugner e seu marido Carlos Krugner a chegada de Gabriel Ignatti Krugner no ultimo dia 3 de abril, mesmo tendo sido planejado e desejado, o casal não tinha como contar com essa situação. Patricia conta que o parto teve que ser sem acompanhante, mesmo tendo combinado previamente, Carlos, o pai, não foi autorizado a acompanhar. “Quando tudo terminou e fui para o quarto, fiquei o tempo todo sozinha e sem visitas, foram dois dias assim. O pai só pode ver o bebe pelo vidro uma vez e não pode entrar em momento algum. Foram as enfermeiras que me ajudaram porque que sou mãe de primeira viagem. Por enquanto não recebemos visitas e estamos evitamos sair”, explica Patricia.

Patricia, Carlos e o esperado bebê Gabriel Ignatti Krugner

O casamento de Gabriela Silva Altarugio, e Pedro Augusto de França Souza estava marcado pra acontecer no final de março, mas com as mudanças acabaram se casando no dia 14 de abril. “O procedimento no cartório com os padrinhos, assinatura dos papéis e as fotos, foi normal, mas não deixou de ser um casamento diferenciado, por causa da distância que tínhamos que ficar dos outros casais e pelo uso de máscaras. Mas a lembrança que fica é de um dia maravilhoso, no qual pudemos quebrar com segurança a rotina e realizamos um desejo que estava crescendo em nós! Felicidade foi o sentimento predominante”, ressalta Gabriela.