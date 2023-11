A CPTM realizou nesta semana uma viagem que levou uma importante doação para o Instituto Memória Ferroviária de Rio Claro: uma locomotiva que deverá ser utilizada no futuro Trem Turístico do município, além de manobras, eventos e composição do acervo do Museu Ferroviário, que está em fase de implantação. “Foi uma grande ação do IMF, para a preservação de uma locomotiva histórica a única da bitola larga, com a contribuição e apoio dos nobres parceiros; CPTM, MRS, ABPF e RUMO”, afirma Marcelo Diuri, presidente do Instituto Memória Ferroviária.

A locomotiva LEW 7770, a diesel, saiu do Pátio da Lapa em comboio com carros ferroviários que serão utilizados no “Trem de Natal”. De acordo com ofício da IMF, a locomotiva é de grande importância por não ser movida a energia elétrica e porque poderá ser utilizada como unidade motriz para a composição de três trens da série 1100 que foram doados pela própria CPTM.

Quando não estiver em uso, a locomotiva ficará guardada na Estação Ferroviária de Rio Claro, prédio tombado pelo Patrimônio Histórico e que sediará o futuro museu.

“O objetivo é divulgar, estudar e preservar este bem como um dos mais importantes patrimônios ferroviários, através de ações educativas, pesquisas, visitas monitoradas, exposições, eventos e outras atividades desenvolvidas pelo IMF junto à comunidade do município, que tem uma identidade significativa com a história da ferrovia”, informou o instituto.

A locomotiva, considerada um item inservível da CPTM, está imobilizada desde 2019, devido a avarias no motor e, para a utilização no projeto, será restaurada pelo Instituto Memória Ferroviária de Rio Claro.