Uma das principais entidades do município, o Instituto de Equoterapia de Rio Claro realiza um importante trabalho oferecendo tratamento terapêutico e educacional por meio da equoterapia a pessoas portadoras de deficiência de Rio Claro e cidades vizinhas de três a 29 anos de idade. Com 24 anos de história, as atividades do IE são realizadas no Clube dos Cavaleiros “Professor Victorino Machado”, que fica dentro da Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” (Feena). A oferta do tratamento é totalmente gratuita às crianças, adolescentes e adultos.

O Instituto de Equoterapia está reivindicando que a área a qual ocupam há todo esse tempo seja doada para a entidade, de forma a dar segurança para a continuidade do serviço. Por se tratar de uma área estadual, já que a Feena é uma unidade de conservação do Governo do Estado de São Paulo, há um receio de que ocorra uma futura desapropriação e com isso os trabalhos possam ter de ser encerrados. Ao lado do local há a Colônia Fazendinha, vila de moradores que existe há décadas e que recentemente perderam na Justiça o direito de continuarem residindo por lá. A desapropriação da colônia deve ocorrer no segundo semestre.

“O Clube de Cavaleiros está instalado na Floresta desde 1983 (39 anos) e o projeto da Equoterapia desde 1998 (24 anos), ambos dividem o mesmo espaço e caminham juntos neste projeto. A doação definitiva e a legalização do espaço é muito importante para ambos, evitaria futuras desapropriações, possibilidade que sempre causa insegurança e temor de descontinuidade na prestação dos serviços”, comenta a presidente do Instituto, Renata Cristina Murbach. Atualmente são 21 praticantes de equoterapia. “Devido à pandemia da Covid-19, muitos ainda não retornaram. Já chegamos a atender 48 praticantes e temos possibilidade de ampliar este número”, acrescenta.

A entidade ganhou apoio do deputado estadual Marcos Damásio (PL) para essa reivindicação. O parlamentar protocolou na Assembleia Legislativa de São Paulo uma indicação ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) para que doe a área respectiva ao Instituto de Equoterapia. “Trabalhos importantes, que beneficiam a sociedade em diferentes frentes e que não podem correr o risco de serem interrompidos por uma possível desapropriação”, afirma o deputado.

No local, a entidade conta com pista aberta, picadeiro coberto, container equipado com cozinha, sala de atendimento e sala de avaliação, além de um bosque com eucaliptos. São 60 baias, sete piquetes, farmácia veterinária, banheiro adaptado, barracão social, sala de reunião, dentre outros serviços disponibilizados aos usuários.

Conheça

O Instituto de Equoterapia de Rio Claro fica localizado dentro da Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”, a Feena, antigo Horto Florestal.

O INSTITUTO

Segundo o Instituto de Equoterapia, a entidade é filiada à Associação Nacional de Equoterapia (ANDE), principal órgão especializado nesse tipo de abordagem terapêutica, e possui equipe técnica formada por psicóloga, fisioterapeuta, assistente social e equitador, todos habilitados pela ANDE, além de equipe de apoio formada por auxiliares guias, responsáveis pelo encilhamento dos cavalos e condução dos mesmos durante os atendimentos.

Há também a atuação de uma equipe de apoio. São adolescentes em situação de vulnerabilidade social que participam do projeto em horário contrário ao ensino regular nas escolas. Eles recebem como auxílio uma cesta básica e podem, se desejarem, frequentar as aulas de hipismo. O Instituto de Equoterapia Rio Claro também abre suas portas para alunos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista (Unicep) realizarem estágio supervisionado.