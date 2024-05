A cidade de Rio Claro perdeu na última terça-feira (14) um dos grandes nomes do esporte no município, Manoel Antonio Bortolotti, o Mané Bortolotti, aos 92 anos. O velório aconteceu na tarde de quarta-feira (15), no municipal, e o sepultamento foi realizado às 16h30, com a presença de familiares e muitos amigos, no Cemitério Municipal São João Batista, localizado na Avenida da Saudade.

Mané era casado com Mariliza Camargo Bortolotti, deixou os filhos Katia, casada com Wanderlei, Antonio, casado com Flavia, e Ivano, casado com Lucia, além de três netos, dois bisnetos e demais familiares.

Um nome de peso para o esporte de Rio Claro e toda região, principalmente para o basquete, Mané Bertolotti dá nome ao mini ginásio localizado na Rua 9, 01, no Bairro do Estádio. Em 2022, foi homenageado pelo Instituto Tatu Bola com a terceira edição do Troféu Cidade Azul de Basquete.

Como jogador, conquistou dezenas de títulos: 1949 – vice-campeão dos Jogos Abertos do Interior (Rio Claro); 1952 – Campeão do Estado (São Carlos); Campeão do Torneio do Obelisco em 1953 e 1956, por Piracicaba; no XV, também por Piracicaba, participou dos Jogos Abertos do Interior e foi vice-campeão em 1954 e campeão em 1955. Em 1956, representando Bauru, foi vice. Em 1957, tornou-se campeão por São Carlos e, em 1958, novamente por Piracicaba. Em 1959, Mané defendia o Santo André e também levou a taça para casa. No ano de 1960, triunfou por Campinas. No Campeonato do Estado de São Paulo, representando o XV de Piracicaba, Bortolotti sagrou-se campeão em 1957 e 1960, e chegou ao vice-campeonato em três anos distintos: 1955, 1958 e 1959.

Como técnico, Mané também colecionou muitos títulos. Em 1955, foi campeão dos Jogos da Sorocabana, com a equipe de Sorocaba; em 1963, conquistou os Jogos Abertos do Interior (XV de Piracicaba – São José do Rio Preto); em 1961, foi vice-campeão dos Jogos Abertos com o time de Catanduva. Em 1962, o vice-campeonato foi conquistado nos Jogos Abertos novamente, com XV de Piracicaba – Limeira, e em 1964 foi campeão da segunda divisão pelo Rio Claro.