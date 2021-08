A Orquestra Filarmônica de Rio Claro convidou os artistas do circo Spanic para se apresentarem durante o concerto inédito que será realizado no dia 3 de setembro, na sede do CIESP, em Rio Claro. O evento vai marcar os 72 anos da entidade e terá como tema central a sigla ESG, um movimento global em prol do meio ambiente, responsabilidade social e governança. Essa será a primeira vez que os artistas participarão de um evento como esse. “Será um grande momento para nós a e primeira vez que vamos nos apresentar com uma Orquestra, uma grande honra sem dúvida. Temos muita gratidão pela cidade que nos acolheu durante todo esse período em que ficamos na cidade”, diz Macaiver Portugal, um dos sócios.

A família Portugal chegou em Rio Claro em março de 2020, dias antes do fechamento dos espetáculos em razão da pandemia. Impedidos de abrirem os portões do circo, tiveram que se reinventar para sobreviver. Uma tarefa nada fácil, mesmo para quem já estava acostumado a viver na estrada e diante do perigo. “Nosso medo era morrer de fome, nunca havíamos passado por nada parecido em toda a nossa vida, nem mesmo quando cai do Globo da Morte”, diz Macaiver.

Em 2012, Macaiver se apresentava em Londrina quando caiu do Globo da Morte. No dia do acidente, o pai estava no comando do espetáculo e entrou em desespero. “Eu vi que ele não se levantava e comecei a perguntar com ele estava, se tinha ficado paraplégico, mas, esqueci que estava com o microfone aberto, foi uma correria”, lembra ele. Depois de quase duas semanas hospitalizado, e mesmo desenganado pelos médicos, ele voltou andar. “Tenho muita fé e sei que foi um milagre de Deus, eu sempre tento entender qual é a lição que Ele está me mostrando e esse foi um grande aprendizado para mim”, lembra. “E ficar preso em Rio Claro, uma cidade que nos acolheu e guardou, também é uma obra de Deus. Se fosse em qualquer outro lugar, não sei como teria sido, vamos levar muita saudade”, completa.

A família Spanic é composta por doze integrantes entre pai, mãe, irmãos, filhos e sobrinhos. São sete gerações que viveram e ainda vivem do picadeiro. “Comecei aos nove anos como palhaço, junto com o meu avô. Meu filho começou da mesma forma e hoje já se arrisca em apresentações mais perigosas, como o Globo da Morte, é assim que vivemos, até onde Deus permitir. Já são 200 anos de tradição”, diz Gilberto Portugal, de 62 anos. “Já pensamos algumas vezes em sair do circo, mas, o circo não sai de nós”, completa o filho.

A última vez que a família parou para discutir se continuariam ou não na estrada foi, justamente, durante a pandemia. Sem público e sem trabalho, foram acolhidos pela cidade e trabalharam nos últimos dezesseis meses como ambulantes e fazendo malabares nos semáforos da cidade. “Nunca nos abandonaram, o medo da fome foi substituído pelo carinho do povo que nos acolheu e ajudou”, lembram eles.

Com as portas novamente abertas e uma redução de 40% no número de expectadores, decidiram não cobrar a entrada como forma de agradecer. “Não temos dinheiro e as pessoas chegam a sugerir que a gente cobre um valor mais baixo pelo ingresso, mas, como vamos fazer isso com um povo que nos ajudou tanto? Não! Vamos manter o espetáculo de graça e cobrar apenas pelo consumo aqui dentro, isso já nos ajuda. E quem não quiser consumir, não tem problema, é bem-vindo da mesma forma”.

No próximo dia 24 de agosto, Macaiver completa 34 anos, o segundo aniversário em Rio Claro, um fato raro para quem vive no circo. “Isso nunca aconteceu, geralmente, a cada aniversário estamos em um lugar diferente”. Além de terem sobrevivido à pandemia, ele considera o concerto com a Orquestra um grande presente. “A cidade vai poder conferir pelo menos quatro números durante o concerto, penso que será belíssimo, para nós será uma grande emoção, só podemos agradecer essa oportunidade”, diz ele.

O Concerto ESG da Orquestra Filarmônica de Rio Claro acontece no dia 3 de setembro no CIESP e será transmitido de forma híbrida, com uma pequena plateia e transmissão ao vivo pelas Redes Sociais, a partir das 19h30. Para mais informações acesse www.ofrc.com.br