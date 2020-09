Uma grande extensão da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena), em Rio Claro, foi atingida por chamas ao longo deste Domingo (6).

O incêndio foi tão grande que gerou uma fumaça intensa que acabou tomando conta de vários bairros da cidade. Nas redes sociais, moradores de diversas regiões relataram até falta de ar e dificuldade para respirar em decorrência da fumaça.

Procurada pela reportagem do JC na manhã desta segunda (7), a gestão da Feena informou que ainda não é possível informar a área exata atingida pelas chamas e que a equipe responsável pela manutenção da floresta segue fazendo rescaldo do incêndio e monitorando a área.

Diversos relatos afirmavam que balões teriam sido a causa do incêndio, porém o gestor da Feena, Rodrigo Campanha, negou a possibilidade: “O fogo não foi causado por balão, depois que já tinha começado o incêndio caiu um balão em uma área de cana próxima à Feena. O incêndio na floresta foi possivelmente criminoso, atearam fogo em vários pontos da floresta ao mesmo tempo”.

As chamas no local exigiram grandes esforços de equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Brigada da Feena, que atuaram no combate ao incêndio por cerca de 12 horas neste Domingo. A ação contou com apoio das Usinas São João e Iracema.

Confira imagens do incêndio e do rescaldo abaixo: