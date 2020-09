O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e brigadistas da Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” (Feena) atendem desde cerca das 11 horas da manhã desse domingo (6) um incêndio na área do antigo Horto Florestal de Rio Claro.

Em um dos dias mais quentes das últimas semanas na cidade, onde os termômetros ultrapassaram os 30°C, a unidade de conservação volta a sofrer com as chamas que atingiram diversos pontos. Ainda não se sabe a extensão da destruição do fogo no local e as autoridades trabalham para apagar todos os focos de incêndio.

Também neste domingo, em uma outra ocorrência, um balão caiu em um canavial na região rural de Rio Claro, onde também gerou um grande incêndio próximo do Residencial Florença. Um caminhão pipa de uma usina próxima trabalha para cessar as chamas.