Moradora do Bairro do Estádio, Dirce Aparecida Benite Pratti tem 69 anos e um amor incondicional por animais. Até o mês passado morava junto com as suas cachorras Carlota e Duquesa e com a lebrinha Dioguita, que apareceu no quintal de sua casa para nunca mais ir embora.

Recentemente essa família aumentou com a chegada de Lakira, uma cachorra de aproximadamente 12 anos, cega dos dois olhos e por pelo menos oito anos foi vítima de maus-tratos e cresceu amarrada em uma corrente. O encontro de Dirce e Lakira foi amor ao primeiro contato.

“Há um ano eu fiquei sabendo que o Canil de Rio Claro aceitava voluntários para ir até lá e passear com os cachorros que esperam por um lar definitivo. Passei a ir uma vez por semana, ou aos sábados ou aos domingos. Quando eu cheguei um dos primeiros passeios foi com a Lakira e me interessei em saber a história dela, como chegou até o Canil. Quando descobri tudo o que ela passou até ser resgatada, os maus-tratos, tudo aquilo me sensibilizou ainda mais. Lakira viveu de uma forma onde ela não conheceu o que era o amor antes de chegar ao Canil e, durante um ano, toda semana eu levava ela para passear”, conta dona Dirce.

Até que essa relação entre as duas foi ficando mais forte e dona Dirce achava pouco ver a amiga Lakira apenas uma vez por semana durante o passeio: “Eu tomei a decisão de adotá-la, de proporcionar um lar definitivo, carinhos e cuidados. Fiz ciente das necessidades que o caso requer já que ela é cega dos dois olhos. Tive que fazer algumas adaptações em casa, mas valeu a pena. Hoje me sinto mais feliz com ela perto de mim todos os dias. A família está completa agora!”, afirma a aposentada que incentiva: “Existem muitos cachorros e gatos lindos no Canil esperando por um lar. Para as pessoas que sonham em ter um animalzinho em casa vale a pena a visita, vale a pena adotar”.