SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Festa do Peão de Barretos já tem definidos os shows que vão acontecer nos próximos dias 29 e 30 de agosto e que serão transmitidos via internet.

A festa receberá, no dia 29, a partir das 18h, shows de Gusttavo Lima com a participação de Matogrosso e Mathias, Felipe Araújo, Edson e Hudson e Rionegro e Solimões.

O dia 30 será reservado para o tradicional rodeio a partir das 17h. Será mostrado pelo canal da Festa do Peão de Barretos no YouTube.

“Será a maior live sertaneja já realizada. O show deve avançar pela madrugada e amanhecer na arena, como acontece tradicionalmente com as apresentações de Gusttavo Lima na Festa”, conta o presidente de Os Independentes, Jeronimo Luiz Muzetti. Ele afirma ainda que mais atrações devem ser confirmadas nos próximos dias para a live.

A festa, que aconteceria entre os dias 20 e 30 de agosto, precisou ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus e está prevista agora para acontecer entre 28 de outubro e 2 de novembro. Ainda assim, o público poderá ter uma palhinha do evento já nos dias 29 e 30 de agosto.

“Será tudo transmitido direto do Parque do Peão, com as arquibancadas vazias. Estamos já nos preparativos e vamos seguir todos os protocolos de saúde”, afirma Jeronimo.

Entre os nomes divulgados para os shows no Parque do Peão, recinto projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012), estão os sertanejos Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Bruno e Marrone, Marília Mendonça, Matogrosso e Mathias, Rionegro e Solimões, Cesar Menotti e Fabiano e Edson e Hudson. Além deles, também se apresentarão Pedro Sampaio e Alexandre Pires, com seu Baile do Nêgo Véio -a última apresentação de Pires em Barretos foi em 2009.