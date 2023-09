Valor político do ex-deputado segue em alta e Aldo poderá fechar com o PL Rio Claro

Nos bastidores, fala-se que é questão de tempo para se oficializar a chegada do ex-deputado estadual Aldo Demarchi ao Partido Liberal de Rio Claro. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, se prepara para confirmar a presença do rio-clarense que esteve por sete mandatos na Assembleia Legislativa. Se enganou quem achou que o ‘cacique’ já não poderia compor mais com os novos grupos políticos que têm se formado ao longo dos últimos anos na cidade, após a gestão do seu último apadrinhado Juninho da Padaria ter causado danos à imagem política do ex-deputado.

Aldo está mais articulado do que nunca e busca fortalecer seu próprio entorno, sobretudo também visando ao pleito eleitoral de 2024. Aliados do PL ouvidos pela Farol JC comemoram a aliança com Demarchi e enaltecem seu histórico político. “Ele vai vir para o partido e poderá construir do jeito dele”, disse uma fonte. Essa nova formatação passará, claramente, pela liderança do deputado federal Miguel Lombardi e demais membros do alto escalão do PL regional e nacional. A expectativa é a de que o PL Rio Claro receba ainda mais nomes e o fortaleça para ter voz na disputa municipal do ano que vem.

Hoje, o PL tem a presidência de Alcir Russo, advogado que foi candidato a vice-prefeito na chapa com Maria do Carmo Guilherme (MDB) em 2020. O vice-presidente é Valdir Andreeta, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. Com a ida de Aldo Demarchi para o partido, essa ‘mistura’ fica ainda mais interessante. Na opinião de outra persona próxima ao trio, isso “mostra que o ex-deputado sabe compor, tem respeito por Lombardi e pelas lideranças do partido. Ele conhece muito bem o rito e sabe o funcionamento de tudo isso”, afirma à coluna.

No que diz respeito propriamente às eleições de 2024, já há uma disputa pela presença de Aldo Demarchi. O grupo do vice-prefeito Rogério Guedes, que está ainda no PL e deve se filiar nos próximos dias ao União Brasil, quer contar com o ex-deputado, seu filho Val Demarchi e demais membros do seu grupo político no próximo pleito. Rogério já trabalha sua pré-candidatura a prefeito após o rompimento com o prefeito. Já o próprio Gustavo Perissinotto, em revés a Rogério, afirmou, após a declaração do União Brasil (agora presidido por Rodrigo Guedes, irmão do vice), que Aldo vai estar com ele na candidatura à reeleição. Será?

Atualmente o grupo de Aldo não tem grande espaço dentro da administração municipal. Tem uma ou outra indicação de cargos e pouco prestígio na prática. Um exemplo foi a articulação envolvendo a votação da lei que autoriza a desafetação e venda da área do aeroporto. O vereador Val subiu o tom e fez um discurso contundente, nunca antes feito nesta legislatura, em oposição a essa iniciativa – que foi votada a toque de caixa, sem participação popular e que resultou no inquérito civil no Ministério Público. O fato mostrou pouco interesse de Gustavo em ouvir as argumentações, em que se propôs melhor estudo para a ideia. Mas foi em vão.

Ainda segundo políticos disseram à Farol JC, após se agrupar o “novo” PL Rio Claro será possível entender o tamanho que o partido terá. Com isso, espera-se uma longa discussão para saber qual será a opinião de Aldo no que diz respeito ao apoio a Rogério, a Gustavo ou numa terceira alternativa. Ainda que essa seja uma candidatura própria para 2024.