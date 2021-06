O prefeito Gustavo Perissinotto assinou nesta segunda-feira (14) convênio para a construção de mais 288 unidades habitacionais em Rio Claro. A Villa do Campo será construída em área na Estrada do Sobrado, região do Sobradão.

Além do apoio do município com isenção de tributos, o acordo firmado entre a prefeitura e a Construtora Caprem prevê a implantação, por parte da empresa, de quatro quadras esportivas, piscina coberta, pista de skate e outros equipamentos esportivos em área pública daquelas imediações, para o uso da comunidade.

“É mais uma excelente notícia ao setor habitacional do município e para nossa cidade em geral”, destaca Gustavo, reafirmando o compromisso da atual administração em trabalhar para que a população tenha moradia de qualidade, além de destacar a importância dos empreendedores do setor para o crescimento e desenvolvimento do município.

“Desde o início do ano já anunciamos a construção do Parque Residencial Jardim Corumbataí, com quase mil moradias na região do Bonsucesso, e estamos providenciando área para outras 28 unidades voltadas a idosos, num projeto realizado em parceria com o governo do estado”, relembra o prefeito. “A Villa do Campo é mais uma conquista de Rio Claro nesse importante caminho que estamos trilhando”, acrescenta.

De acordo com o secretário municipal da Habitação, Agnelo Mattos, os apartamentos da Villa do Campo são direcionados a famílias com renda acima de dois salários mínimos. “A prefeitura dará isenções como a de ITBI, de IPTU enquanto não se ocuparem os imóveis, de taxa de aprovação e da taxa de Habite-se”, enumera Agnelo, informando que a construtora utilizará o cadastro da Secretaria da Habitação para definir os mutuários do novo residencial.

Segundo Emílio Capretz Neto, presidente da Caprem, o prazo de entrega do empreendimento é de 36 meses. Toda a infraestrutura está pronta, com ruas e avenidas já pavimentadas. “Os prédios terão elevador e, os apartamentos, sacada”, explica. Além dele, o diretor administrativo da empresa, Fábio Rodrigo de Oliveira, também participou da assinatura do convênio no paço municipal.

Durante a reunião o Secretário da Habitação apontou outros desdobramentos positivos do crescimento daquela região onde ficará a Villa do Campo. De acordo com Agnelo, a prefeitura tem projeto para, futuramente, fazer a interligação do novo empreendimento com o Distrito Industrial, beneficiando diretamente bairros como o Sobrado, Regina Picelli, São Caetano e Santa Clara 2. “Hoje os moradores desses locais precisam dar uma grande volta, passando pelo Cervezão, para chegarem ao Distrito Industrial”, comenta. “Com a reorganização viária que estamos planejando, haverá maior rapidez e agilidade no deslocamento entre essas duas regiões”, finaliza.