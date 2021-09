Manifestantes do município de Rio Claro também irão comparecer ao ato convocado em oposição ao presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. A manifestação ocorrerá paralelamente ao movimento de apoio que será na Avenida Paulista. Os grupos contrários ao governo estarão reunidos no Vale do Anhangabaú junto ao Grito dos Excluídos, historicamente realizado no 7 de setembro no país, no período da tarde.

A Polícia Militar informou que vai acompanhar as manifestações e fazer revistas pessoais no público dos atos. Será proibido o porte de armas de fogo, armas brancas, bastões, fogos de artifício, drones e outros itens que possam causar danos a outras pessoas. A realização dos dois atos simultaneamente no Dia da Independência foi autorizada em decisão liminar da 14ª Vara de Fazenda Pública. O Governo de São Paulo queria impedir a realização do ato no Anhangabaú com a justificativa de que a manifestação na Avenida Paulista foi agendada primeiro. Porém, o magistrado entendeu que todos os grupos e movimentos têm direito a ir às ruas na data.

Antes de ir a São Paulo, grupo com rio-clarenses se reuniu em Piracicaba na manhã desta terça-feira